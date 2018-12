Come smaltire la delusione per l'eliminazione dalla Champions League? Con una cena, impreziosita da un'atmosfera goliardica. Dopo il ko di Liverpool, che ha sancito la retrocessione in Europa League, la formazione azzurra ha deciso di consolarsi anche a cena, in un noto ristorante della zona. Una serata speciale per compattare ulteriormente un gruppo già molto coeso, in cui non sono mancati gli scherzi. Mattatore della serata Allan che ha passato ai compagni una serie di parrucche in stile Malcuit. Quell'Allan che poi ai microfoni di Sky ha parlato dell'amarezza legata al ko di Anfield e degli obiettivi azzurri.

Napoli, cena con parrucche alla Malcuit per dimenticare la Champions

La squadra del Napoli ha vissuto una serata molto particolare ritrovandosi a cena dopo gli allenamenti. Nel corso della serata, sono state distribuite delle parrucche che sono state indossate da molti giocatori azzurri, in stile Malcuit per prendere in giro proprio la capigliatura dell'esterno che è stato allo scherzo. Protagonista Allan che ha distribuito divertito le parrucche ai compagni. Ai microfoni di Sky, il brasiliano ha spiegato il senso della serata: "Non c'è bisogno di andare a cena insieme per stringere patti di spogliatoio, è stato un modo per stare insieme e dimenticare l'uscita dalla Champions, siamo già concentrati sulla gara da vincere domenica per lasciarci alle spalle quella delusione".

Allan e la delusione per il ko di Liverpool

E Allan è partito nel suo intervento proprio dal ko di Liverpool, che ha rovinato l'ottimo girone disputato dagli azzurri al cospetto di avversarie tutt'altro che semplici: "Il finale non è stato quello che volevamo, siamo dispiaciuti di essere usciti da una competizione così importante, ma sapevamo dall'inizio che non era un girone facile dove c'erano la squadra una vicecampione d'Europa (il Liverpool, ndr) e un'altra (il Psg, ndr) che investe pesantemente per vincere la Champions".

Il Napoli vuole vincere l'Europa League e lottare fino alla fine per lo scudetto

Non è il tempo di piangersi addosso per il Napoli che vuole comunque lottare fino in fondo per tutti gli obiettivi e rendere la stagione positiva: "Siamo consapevoli di aver dato tutto, ci dispiace che non e' stato sufficiente, ma ora abbiamo la possibilità di vincere l'Europa League e arrivare il più lontano possibile in campionato, dobbiamo vincere domenica a Cagliari per dimenticare l'eliminazione in Champions che ci ha fatto molto male".