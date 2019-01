Fiocco azzurro in casa Napoli. Anzi, doppio fiocco azzurro perchè il figlio dell'allenatore dei partenopei, Davide Ancelotti ha comunicato oggi che la compagna, Ana Galocha ha dato alla luce due gemellini, Lucas e Leonardo. Ovviamente da parte della società azzurra sono arrivati i complimenti di rito per il neo papà e la neo mamma ma anche per Carlo Ancelotti, diventato nonno.

Per Carletto non è la prima volta, visto che ha già un nipote, figlio della primogenita Katia ma è singolare la coincidenza: a poche ore dalla doppietta del milanista Piatek che ha fatto rattristire tutto il movimento partenopeo escluso dalla Coppa Italia, ecco una doppietta ancora più speciale, che ha di certo rallegrato i pensieri del tecnico del Napoli e chi gli sta vicino.

Gli auguri del Napoli via social

La compagna di origini spagnole del figlio Davide, nonchè collaboratore del tecnico del Napoli, ha partorito in giornata mettendo al mondo due bellissimi gemelli: Lucas e Leonardo Ancelotti, questi i nomi dei neonati. Ovviamente, tanto l'entusiasmo dei tifosi ma anche da parte del club con i due neonati che sono stati accolti da un tweet di benvenuto del Napoli: "Tanti auguri Davide per la nascita di Lucas e Leonardo Ancelotti".

Ancelotti perde il confronto con Sarri

Intanto la parola d'ordine in casa Napoli è dimenticare Piatek e il Milan. Gli autori della sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia che hanno deluso i tifosi partenopei da martedì sera orfani, oltre della Champions League anche della Coppa Italia. Per Ancelotti, al momento è negativo anche il confronto diretto con il recente passato targato Sarri. Rispetto ad un anno fa, il Napoli di Ancelotti ha segnato sei gol in meno e ha subìto cinque reti in più. Ma c'è anche una differenza importante nella posizione di classifica: dopo 21 giornate, con Sarri, il Napoli era in testa con un punto di vantaggio sulla Juve, mentre ora è staccato da 11 lunghezze.