Nessun acquisto a gennaio, il Napoli resterà così com'è. Dries Mertens ha preso un colpo in allenamento da valutare. Il Chievo? Avversario da non sottovalutare. E' così che Carlo Ancelotti presenta la sfida di domani pomeriggio (ore 15) al San Paolo. E quando in conferenza stampa gli parlando di turnover, menzionano la Champions lui alza il sopracciglio, un po' sbuffa e un po' sorride lasciando da parte l'euforia dei pronostici che sono tutti dalla parte degli azzurri.

Non abbiamo mai pensato che il calendario fosse difficile all'inizio e allo stesso modo non pensiamo che adesso sia tutto più facile – ha ammesso Ancelotti -. Ogni partita va giocata. Il Chievo è ultimo ma ha grandi motivazioni e adesso anche un allenatore nuovo per questo ho detto alla squadra di preparare al meglio una gara alla volta.

Allo stadio saranno almeno in 40mila i tifosi pronti a sostenere i partenopei. Il vento è cambiato rispetto a inizio stagione quando la contestazione nei confronti del presidente, De Laurentiis, e l'addio a Sarri alimentarono perplessità e vuoti sugli spalti. I risultati in campionato e in Champions hanno fatto da spartiacque.

Mi fa piacere avere tanta gente allo stadio, significa che c'è sintonia tra la squadra e il tifo. E' sicuramente un segnale positivo per il futuro – ha aggiunto il tecnico -. Mi auguro che ce ne sia sempre di più. I meriti sono di tutti, anche degli stessi tifosi.

Juventus in campo nell'anticipo di campionato con la Spal, Napoli 24 ore dopo. Si parte dal -6 in classifica che è frutto anche della sconfitta per 3-1 nel confronto diretto dell'andata. La squadra di Allegri non ha quasi mai perso colpi e viaggia a una velocità pazzesca.

Loro hanno vinto praticamente sempre… La classifica rispecchia il valore delle squadre. Noi all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà ma ci siamo ripresi.

Chi giocherà contro il Chievo? Ancelotti non fa concessioni rispetto all'ipotesi del possibile turnover in vista anche dell'impegno di Champions League di mercoledì prossimo. In porta dovrebbe esserci Karnezis, con Rog e Diawara a centrocampo. In attacco Milik è favorito rispetto a Mertens.

Mertens ha preso un colpo che dobbiamo valutare. Scegliere sarà difficile. Milik? Fa parte di una rosa di attaccanti che finora mi ha soddisfatto. Hanno fatto tutti benissimo, non ho bisogno di vedere nulla di più da lui.

Le probabili formazioni di Napoli-Chievo

Quasi un testacoda. Napoli-Chievo sembra non avere storia a giudicare dai rapporti di forza in classifica: azzurri secondi a quota 28 punti (9 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), Chievo ultimo e unico club nei cinque maggiori campionati europei ancora senza vittorie (3 pareggi, 9 sconfitte) penalizzazione (-3) iniziale cancellata, ma ancora zero punti in classifica