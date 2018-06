Negli scorsi giorni era trapelata la notizia del Napoli che aveva lasciato perdere la pista di calciomercato che portava a Torreira, il giovane centrocampista della Sampdoria che andrà in Premier League, alla corte del nuovo Arsenal post Wenger. Un rumor confermato dalle ultime novità di queste ore che vogliono i partenopei aver affondato il piede sull'acceleratore per un altro giocatore in mediana, Fabian Ruiz che di fatto sarebbe già un nuovo acquisto. A rilanciare le ultime news è stata Oracolo Rossonero, il giornale che per primo annunciò la notizia del passaggio di Carlo Ancelotti al Napoli.

Ieri, per il giocatore spagnolo si era registrato un interesse fortissimo ed era trapelata la notizia che Carlo Ancelotti avesse indicato le proprie volontà su Ruiz, preferito a Torreira. Voci confermate: è il centrocampista del Betis Siviglia a essere ad un passo dall'ingaggio in azzurro, che potrebbe concretizzarsi da un momento all'altro.

Il volere di Ancelotti. Una virata precisa e condivisa: Ancelotti non sembra aver avuto esitazione nel decidere chi sulla carta – in attesa della conferma del campo – sostituirà Jorginho, oramai promesso al Manchester City. Piaceva Torreira, ma le resistenze della Sampdoria e la corte spietata estera avevano rallentato l'affare e il neo tecnico dei partenopei non l'ha considerato un punto centrale del nuovo progetto.

Quanto costa la clausola. Così, quando si è presentata l'occasione di una valida alternativa, Ancelotti non ha avuto dubbi: Fabian Ruiz arriverà a Napoli, è semplicemente questione di dettagli. Il Napoli, infatti, ha già trovato l'accordo totale con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale ed è disposto a pagare la clausola da 30 milioni di euro.

L'esplosione in Liga. Il problema resta il Betis Siviglia, club con cui il Napoli ha intrapreso un fraseggio che dovrebbe portare al pagamento della clausola spalmandola in diverse stagioni pur di avere subito il talento in mediana esploso nella scorsa stagione sotto la guida del tecnico Quique Setién, trascinando la sua squadra al sesto posto finale.

Dove e come gioca con Ancelotti. Classe 1996, Fabian Ruiz ha le caratteristiche del partente Jorginho ma con un valore aggiunto in più: ama verticalizzare maggiormente optando per le incursioni offensive centrali. Ruiz può essere schierato anche come trequartista e all'occorrenza come esterno sinistro, essendo capace con entrambi i piedi.

L'altro colpo di mercato. Napoli scatenato in queste ore, visto che oltre a Fabian Ruiz è in arrivo un altro colpo proveniente dalla vicina Austria: Stefan Lainer. Il Salisburgo aveva chiesto 15 milioni di euro per il terzino destro classe 1992, ma alla fine l'affare s'è concluso sulla base di 12 milioni. Un trasferimento record: Lainer arà il calciatore austriaco più costoso che va a giocare all'estero