Hrvoje Milić potrebbe diventare presto un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo sta lavorando sul mercato degli svincolati e, con molta probabilità, prenderà il calciatore croato per rimpiazzare Faouzi Ghoulam, alle prese con un nuovo infortunio. Per l'ex terzino della Fiorentina si parla di un contratto di quattro mesi a 200mila euro lordi, bonus esclusi legati alle preferenze, senza nessun vincolo per la prossima stagione.

Il secondo brutto infortunio di Ghoulam ha messo in difficoltà la società partenopea e ora l'ipotesi Milic sembra essere sempre più probabile per garantire un ricambio in più a Sarri per la volata finale in campionato. Una scelta che non convince dal punto di vista tecnico, ma che alla fine può servire per le partitelle e per garantire le rotazioni. La decisione definitiva potrebbe dopo la gara con la Spal. Al club azzurro erano stati accostati tanti nomi, compreso quello di Siqueira mai trattato concretamente per le sue condizioni fisiche.

Milic, contatto 4 mesi e nessun vincolo per il prossimo anno.

Dopo la partita di ieri sera pare ci sia stato un incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, e Maurizio Sarri per parlare di un nuovo innesto. A riportare questa informazione è Ciro Venerato ai microfoni di Radio Crc

Dopo la partita c'è stato un dialogo tra Giuntoli e Sarri sullo svincolato. Il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa pareggiare nelle partitelle l'11 contro 11. Un giocatore che possa dare il proprio contributo anche in corso d'opera. Nei prossimi 4-5 giorni il Napoli potrebbe tesserare Milic. Ci sono colloqui in corso con l'agente e che potrebbero essere approfonditi. Contratto dal 1 marzo al 30 giungo a 200 mila euro lordi, bonus esclusi (legati a presenze), senza nessun vincolo per il prossimo anno.

Siqueira infortunato, pista abbandonata.

Il nome seguito era quello di Guilherme Siqueira ma l'ex laterale di Udinese e Atletico Madrid ha recentemente manifestato problemi ad una caviglia e andrebbe recuperato anche lui recuperato ma il tempo stringe e il periodo di prova ipotizzato è impossible da effettuare.