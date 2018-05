Jorginho è a un passo dal Manchester City, l'italo-brasiliano firmerà una volta chiuso il ritiro con la Nazionale. Al Napoli andranno una cinquantina di milioni più bonus, soldi che verranno subito reinvestiti per trovare la giusta alternativa da incastonare in rosa. Il nome più caldo al momento – dopo Fabian Ruiz e Paredes – è Torreira della Sampdoria, calciatore che era già nei radar dei partenopei da tempo. Le ultime notizie rilanciate da Sky Sport con un tweet di Di Marzio raccontano anche quali sono i termini dell'operazione attualmente in atto: si cerca anzitutto un accordo sulla formula di pagamento che non può prescindere dalla somma di 25 milioni di euro prevista dalla clausola rescissoria da esercitare il 30 giugno.

La somma proposta e le modalità di pagamento

Il club di De Laurentiis, però, pur di battere la concorrenza e convincere i liguri a dare il definitivo via libera sarebbe pronto anche a pagare una cifra maggiore (fino a 30 milioni di euro) proponendo però una formula di pagamento dilazionata nel tempo. Nel summit a Milano con il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, si discute in questi termini con la dirigenza ligure. Un affare molto simile all'intesa che i blucerchiati raggiunsero nell'estate scorsa con la Roma per Patrik Schick.

in foto: Il rendimento di Torreira nell’ultima stagione (fonte whoscored.com)

Le caratteristiche tecniche e tattiche di Torreira

Ventidue anni, alto 168 cm, di ruolo mediano (ma può essere impiegato anche come centrale oppure trequartista), Torreira è il classico calciatore ‘di lotta e di governo' nel cuore del centrocampo. Basta dare un'occhiata a un dato statistico che ne fotografa le caratteristiche: assieme ad Allan è uno dei giocatori che ha vinto il maggior numero di contrasti nell'ultimo campionato di Serie A. Non solo un ‘distruttore' del gioco avversario ma anche una pedina preziosa per tessere la trama del fraseggio e per la costruzione dell'azione: 87.2% è la percentuale di precisione nei passaggi fatta registrare a margine del torneo appena concluso. Sono state 41 le presenze stagionali (di cui 36 in Serie A) con 4 reti segnate.