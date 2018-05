Napoli fuori dai giochi? Juventus campione d’Italia? La Serie A non aspetta altro che emettere i propri verdetti di una stagione che al momento ha regalato solo emozioni. E allora andiamo a vedere dopo 35 giornate, quali sono stati i dati, le statistiche e i numeri più interessanti che hanno caratterizzato questa travagliata stagione. Un dato in particolare ci ha colpito particolarmente, ovvero quello riguardante il numero totale di contrasti vinti dai diversi calciatori di Serie A in questa stagione.

In questa speciale top 5 dunque, tutti coloro i quali si sono distinti per aver saputo vincere un contrasto con un avversario rivelandosi poi fondamentali magari per le ripartenze della propria squadra e magari per i capovolgimenti di fronte. Al primo posto troviamo l’unico eroe, o meglio, l’ultimo ad arrendersi al ‘Franchi’ contro la Fiorentina e che quest’anno sta facendo registrare prestazioni davvero molto importanti: il brasiliano Allan. Ma andiamo a vedere poi come si completa la top 5 che vede al suo interno diverse sorprese. Ecco chi sono.

Allan domina al primo posto

Non ha smesso di correre un attimo sul terreno di gioco del ‘Franchi’. Troppo forte la voglia di portarsi a casa quel risultato e di non mollare uno scudetto che neanche 24 prima sembrava nelle mani del Napoli. La sconfitta dei partenopei però, se ancora ce ne fosse bisogno, ha messo in evidenza, ancora una volta, anche contro la Fiorentina, le potenzialità, la forza e il carattere del brasiliano Allan. Il centrocampista della squadra di Sarri ad oggi è al primo posto per numero di contrasti vinti in queste 35 giornate.

in foto: Valore di mercato in grande crescita per Allan (Transfermarkt)

Ben 101 per l’ex Udinese che non toglie mai la gamba, spesso inciampa in qualche cartellino giallo di troppo, ma non è mai irruento nell’interruzione dell’azione degli avversari sradicando sempre con decisione il pallone dai suoi piedi e far ripartire l’azione dei compagni. Comprato per 11,5 milioni dai friulani, oggi Allan ha un valore di mercato pari a 25 milioni di euro.

Che rendimento questo Lucas Leiva

L’addio in estate di Biglia aveva già fatto pensare ai tifosi che questa sarebbe stata un’annata difficile senza un vero regista lì al centro al posto dell’argentino. E invece, a sorpresa, ecco spuntare il ‘cugino’ brasiliano dell’attuale centrocampista del Milan, quel Lucas Leiva che ad oggi rappresenta il valore aggiunto della squadra di Simone Inzaghi. L’ex Liverpool è il vero cuore pulsante di una squadra che si aggrappa spesso alla duttilità tattica del biondo biancoceleste che ha anche realizzato 2 gol e 3 assist in Serie A più 2 gol e 2 assist in Europa League senza considerare i 2 assist in Coppa Italia.

Uno score assolutamente di tutto rispetto per il numero #6 della Lazio che ad oggi ha vinto ben 98 contrasti su 166 tentati e 68 subiti. Un dato che evidenzia l’ottimo rendimento di questo calciatore in mezzo al campo capace di cambiare completamente in positivo il volto della squadra laziale.

in foto: I primi 5 calciatori di Serie A che hanno vinto più contrasti dopo 35 giornate (WhoScored)

Lucas Torreira fa impazzire i blucerchiati

Ma a proposito di sorprese, non possiamo non considerare in questa classifica il rendimento altissimo di un altro grande protagonista di questa stagione: Lucas Torreira. Il centrocampista ex Pescara, vero e proprio valore aggiunto della Sampdoria di Giampaolo, che in quest’annata sta facendo davvero vedere cose bellissime dal punto di vista dei risultati e del gioco, si trova al momento al terzo posto per numero di contrasti vinti in questa stagione. Un calciatore che è riuscito a vincere 96 contrasti in 34 partite giocate e segnare anche 4 gol più 1 assist nel corso della stagione.

Pensate che in questa stagione, perfezionata dagli insegnamenti di Giampaolo in panchina, il funambolo uruguaiano è arrivato a raggiungere, nel giro di pochissimi mesi, un valore di mercato totale di 25 milioni di euro a dicembre 2017 migliorando di 11 milioni la sua valutazione ferma a 14 nel solo mese di ottobre. Numeri assolutamente incredibili per questo calciatore finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione.

La buona stagione di Barella ma non del Cagliari

Tutti pazzi per Barella. E’ stato un po’ questa la considerazione del centrocampista del Cagliari che hanno la maggior parte dei top club di Serie A interessati al giovane Nicolò. Classe 1997, prodotto del vivaio sardo, dopo un solo anno di esperienza in Serie B a Como, il giovane mediano del Cagliari si è guadagnato la fiducia di un club che ha puntato tutto su di lui. In una stagione 2017/2018 che vede purtroppo il Cagliari messo male e seriamente indiziato per la retrocessione in B, Barella è risultato essere come uno dei migliori nello sciagurato campionato dei cagliaritani.

in foto: La carriera e il rendimento stagionale di Barella (Transfermarkt)

Ben 87 vinti per lui che però vanno a braccetto con i tanti, troppi cartellini gialli che gli sono stati sventolati dagli arbitri durante tutta la stagione. Le ammonizioni sono state ben 10 e i rossi 1. Il numero dei gialli, pensate, è il terzo più alto della Serie A dopo i 12 di Schiatterella e gli 11 dei vari Baselli, Cigarini, Fares e Rincon. Ma comunque resta anche la gemma del gol contro il Milan e delle altre 5 reti messe a segno in 31 presenze stagionali contro Spal, Torino, Lazio, Benevento e Genoa.

Mandragora fa felice Crotone..e la Juve

Chi sorride invece è un altro centrocampista che ad oggi si sta giocando la salvezza con la sua squadra. Stiamo parlando di quel Rolando Mandragora che dopo essere sparito per un po’ dai radar del ragazzo prodigio acquistato dalla Juventus con tanto di fiducia incondizionata della società nonostante il gravissimo infortunio dello scorso anno, oggi si sta riscattando a Crotone. Il suo rendimento in Calabria sta rendendo felice Walter Zenga che gli ha affidato le chiavi di un reparto che senza di lui perde tantissimi equilibri.

Per l’ex Pescara e Genoa la soddisfazione anche di aver fermato proprio la Juventus allo ‘Scida’ in quell’incredibile 1-1 che vide andare in gol Simy e la gioia però di aver contribuito alla possibile salvezza degli ‘squali’ con 2 gol e 1 assist in 33 gare giocate. E’ al quinto posto per numero di contrasti vinti: ben 84 vinti su 123 tentati. Numeri davvero che lasciano ben sperare anche per la stessa società bianconera che potrebbe anche pensare di aggregarlo subito ai bianconeri in vista della prossima stagione.