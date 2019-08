Giornata calda per i tifosi del Napoli che sfideranno il Barcellona, avversari odi libello che metterà alla prova gli uomini di Ancelotti reduci da un pre campionato più che positivo e convincente dal punto di vista del gioco e della crescita. Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata due giorni fa a Miami, il Napoli torna a sfidare la squadra di Leo Messi e compagni, stavolta al Michigan Stadium di Ann Arbor. L'obiettivo, per Carlo Ancelotti, sarà quello di assistere ad un'altra grande prestazione dei suoi.

Dove e quando viene giocata Napoli-Barcellona

La seconda amichevole estiva tra i partenopei e gli azulgrana verrà disputata ancora una volta in terra americana. Cambia solamente orario italiano e stadio. Il match inizierà alle 23 e si disputerà al Michigan Stadium di Ann Arbor.

Come acquistare e su quale canale vedere la partita in TV

Come tutte le amichevoli internazionali del Napoli, anche la sfida-bis al Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky in Pay per View al costo di dieci euro. Allo stesso prezzo Napoli-Barcellona si potrà vedere anche su NOW TV, il servizio di streaming senza contratto afferente al gruppo Sky. Serve a vedere le partite su Smart TV, computer o dispositivi mobili acquistando un “ticket” per il pacchetto Sport. Il match non sarà disponibile in streaming per mezzo del servizio Sky Go.

Le ultime da Napoli e Barcellona sulle formazioni

Carlo Ancelotti ripartirà da Milik unica punta nel consueto 4-2-3-1 in cui gli esterni saranno Callejon e Insigne con Mertens che dovrebbe partire dalla panchina e subentrare a gara iniziata. In difesa, assente ancora Koulibaly, nuovo test per Manolas in coppia centrale con Chiriches. Per i catalani, Messi dalla panchina e tridente con Dembèlè-Hriezmann-Suarez.

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Karnezis; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Zielinsky, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Junior, Piquè, Umtiti, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Dembelè, Suarez, Griezmann. All. Valverde.