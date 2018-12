È lui l'uomo copertina del Napoli di questa prima parte di stagione 2018/2019: Carlo Ancelotti sta facendo bene al suo primo anno con la squadra azzurra e nessuno si aspettava un impatto simile. Nonostante l'eliminazione dalla Champions Carletto non ha nessuna intenzione di lasciare terreno alle avversarie nella rincorsa alla Juventus e durante un'intervista a Tiki Taka ha fatto capire che non snobberà l'Europa League: "Non è la porta principale, ma teniamo molto al cammino europeo e vogliamo fare più strada possibile. Un'opportunità per rimanere competitivi anche fuori dall'Italia".

Il tecnico di Reggiolo ha parlato di come vive il confronto con la Juventus, che sta battendo tutti i record ("Non possiamo concentrarci sugli altri ma su di noi, cercando di andare oltre i nostri limiti per migliorare") e si è soffermato su Cristiano Ronaldo, che lui ha avuto durante l'esperienza di Madrid : "Vedo il solito, determinante Cristiano Ronaldo, lo stesso che ho allenato. Rimane un top e continua a fare la differenza".

Visto il suo passato al Milan e la sua lunga esperienza meneghina si è lasciato andare ad un commento sulle milanesi ("Gattuso sta facendo già bene, Milan e tifosi abbiano pazienza. L'Inter tornerà in alto, è questione di tempo") ma subito dopo Carlo Ancelotti è tornato a concentrarsi solo sul Napoli:

Abbiamo una rosa di qualità, cambiando la formazione qualità del gioco rimane la stessa. Milik dopo un inizio a rilento, veniva da due anni di infortuni, ora sta trovando continuità. Cavani? Pensiamo agli attaccanti che già abbiamo, questa è una squadra che fa tanti gol.

Infine si è soffermato sui cori razzisti o di discriminazione territoriale negli stadi, visto che nelle ultime settimane proprio lui aveva proposto di fermare le partite se sarebbero verificati questi tipi di comportamenti: "Sono stati fatti passi in avanti dalla Federazione, a Bergamo contro l'Atalanta ho visto un ambiente positivo: i tifosi ci hanno rispettato".