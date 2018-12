Il Napoli sta continuando il suo inseguimento alla Juventus e cercherà di mettere un po' di pressione ai bianconeri. Perché in caso di vittoria con la Spal i partenopei si porterebbero, almeno per qualche ora a meno cinque da CR7 e compagni. Ancelotti, forse anche per questo, non intende rivoluzionare la squadra. Insigne e Koulibaly sono diffidati, e dopo la Spal c'è l'Inter, ma andranno comunque in campo sabato pomeriggio:

Assolutamente no, non farli giocare significherebbe fargli saltare non una ma due partite. Ci prepariamo al meglio per questa sfida contro una squadra che gioca un buon calcio, propositivo. Non faremo calcoli in vista dell'Inter, metterò in campo la squadra migliore. Abbiamo sempre fatto così e lo faremo anche domani. Tutta la rosa è a disposizione, tranne Allan.

Il colpo della strega invece ha fermato il giocatore brasiliano Allan che cercherà di recuperare per il match di Santo Stefano, in campo anche Hamsik: "Rog sarà titolare e giocherà uno tra Fabian o Zielinski". Ha recuperato Verdi che potrebbe essere utilizzato a gara in corsa: "Sta bene, si è allenato regolarmente. Può essere schierato".

In una lunga conferenza stampa in cui si è parlato anche del Natale in campo: "Ci alleneremo nel pomeriggio del 25, ognuno potrà pranzare a casa", e si è parlato anche del mercato. Ancelotti ha chiuso le porte a qualsiasi nuovo acquisto:

No, sono sincero. A meno che non mi fanno uno scherzo, a oggi vi dico questo. La rosa mi soddisfa, un arrivo in più comporterebbe qualche problema nella gestione e un addio porterebbe a una diminuzione della qualità della squadra. Non ci saranno neanche cessioni, a meno che non ci sia qualcuno che s'incatena a Castel Volturno pretendendo di andare via. Ma fino ad ora mi sembrano tutti contenti.

Dopo aver commentato la visita di Moggi alla Juventus: "Non mi fa alcun effetto, è stato in quella società tanti anni e mi è sembrata una cosa normale", l'allenatore emiliano si è soffermato sul sorteggio dei sedicesimi dell'Europa League. Il Napoli ha pescato lo Zurigo: