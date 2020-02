Napoli-Barcellona è stato senz'altro il match clou tra quelli delle squadre italiane negli ottavi di finale di Champions League. Al San Paolo la partita è finita 1-1. Sugli spalti i tifosi della squadra di casa sono stati calorosissimi, ma non c'è stato il tutto esaurito. Il club di De Laurentiis, in un lungo comunicato apparso sul sito ufficiale, ha motivato il mancato pienone con la concomitanza della partitissima in diretta tv in chiaro. L'incontro tra Napoli e Barcellona è stato trasmesso in diretta, oltre che su Sky, anche su Canale 5.

Il Napoli spiega perché non c'è stato il tutto esaurito per la sfida di Champions con il Barcellona

La società partenopea ha provato a spiegare perché non c'è stato il sold out nella partitissima con il Barcellona. E il problema, per il club azzurro, è stato rappresentato dalla trasmissione in diretta in chiaro dell'incontro di Champions. E come soluzione il Napoli propone che in diretta tv sui canali in chiaro vadano in onda solamente partite giocate fuori casa dalle squadre italiane:

Per quanto riguarda poi le presenze di ieri al San Paolo, la concomitanza della trasmissione in chiaro su Canale 5 (per il futuro sarebbe più saggio vendere i diritti del chiaro solo per le partite in trasferta) non ha certamente aiutato il possibile sold out, che probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno nelle partite di altre squadre che, pur applicando prezzi doppi o tripli rispetto al Napoli, in passato hanno riempito stadi da 75.000 posti senza avere, però, la trasmissione del match in chiaro.

Ascolti notevoli per Napoli-Barcellona

Nello stesso comunicato il Napoli ci tiene a sottolineare, che sommando gli ascolti di Sky e Canale 5, oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori hanno seguito l'incontro con il Barcellona, e mancano ancora una serie di dati, cioè quelli dello streaming e quelli di tutti gli altri paesi in cui è stata trasmessa questa partita: