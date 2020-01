C'è un'assenza che spicca tra i convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Lazio, big match dei quarti di Coppa Italia in programma martedì sera al San Paolo. È quella di Allan, che secondo quanto comunicato dal club azzurro, deve fare i conti con un affaticamento muscolare. Una decisione che, stando alle motivazioni ufficiali, sarebbe figlia delle sue non perfette condizioni fisiche e non con gli strascichi di quanto avvenuto contro la Fiorentina, quando si è arrabbiato per il cambio andando direttamente negli spogliatoi senza restare in panchina

Napoli, Allan non convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio

Il Napoli attraverso una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per il match dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Assente il brasiliano Allan a causa di "un affaticamento muscolare". La scelta di lasciare a casa il centrocampista dunque dipende solo dalle sue condizioni non ottimali, e non da quanto accaduto in Napoli-Fiorentina. In occasione della sfida di sabato scorso, Allan si era reso protagonista di un gesto di stizza tornando direttamente negli spogliatoi dopo il cambio, senza aspettare la fine della gara con i compagni in panchina. Il caso però sarebbe rientrato dopo le scuse dell'ex Udinese che avrebbe avuto anche uno scambio di opinioni molto forte con Dries Mertens

I convocati del Napoli per la Lazio, quali sono gli assenti. Infortunio per Younes

Nella lista dei convocati del Napoli per la Coppa Italia, assente anche Younes. L'esterno offensivo deve fare i conti con un trauma contusivo. Si allunga dunque la lista degli indisponibili che comprende, anche Mertens, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam (oltre a Malcuit). Questi i calciatori a disposizione di Gattuso: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.