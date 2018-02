Il Napoli come si comporterà in Europa League? Darà tutto per arrivare in fondo o si concentrerà sul campionato in maniera definitiva e lascerà la competizione europea alle seconde linee? La possibilità di vincere il terzo scudetto della storia potrebbe portare a lasciare in disparte anche l'ultima coppa dopo l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia ma questo lo scopriremo solo giovedì sera.

Gli azzurri devono fronteggiare diversi infortuni in questa fase della stagione e scegliere di impiegare uomini che hanno giocato meno finora potrebbe essere una strada in vista della volata scudetto che Sarri & Co. stanno tirando con la Juventus.

San Paolo vuoto contro il Lipsia: 6mila biglietti venduti.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport per l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia la risposta del pubblico di Napoli non sarà all'altezza di un palcoscenico continentale visto che finora, nonostante i prezzi quasi popolari, sono stati venduti appena 6 mila biglietti. Si tratta di un numero molto basso se si pensa come ad esempio contro il Benevento sugli spalti del San Paolo fossero presenti più di 49 mila spettatori, più dei paganti di Napoli-Manchester City. Mentre contro il Feyenoord i tifosi erano appena 10 mila. Già nella sfida contro lo Shakhtar Donestk gli spettatori presso l'impianto partenopeo erano 10.573 e questo potrebbe ripetersi anche giovedì nel primo turno di eliminazione diretta dell'Europa League.

Le probabili formazioni di Napoli-Lipsia.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne. Allenatore: Sarri.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Kampl, Keita, Ilsanker, Bruma; Poulsen, Werner. Allenatore: Hasenhüttl.