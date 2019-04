Conguaglio economico, i cartellini di Inglese (attaccante) e Tonelli (difensore) da inserire nella trattativa. E' così che il Napoli prova a tentare l'Atalanta per convincerla a cedere Duvan Zapata e il laterale difensivo olandese Hans Hateboer (25 anni). Le ultime notizie di mercato sulle trattative per giugno dei partenopei s'intrecciano con la Pasqua e il monday night speciale che avverrà la sera del ‘lunedì di pasquetta'. Al San Paolo la squadra di Gasperini non andrà certo per fare una scampagnata ma per conquistare una vittoria di vitale importanza nella corsa al quarto posto. Ed è dal futuro degli orobici che dipende anche il futuro della punta colombiana, sulla quale ha puntato gli occhi anche l'Inter.

Un clamoroso ritorno di fiamma. Così si può definire l'interesse degli azzurri per il calciatore che sotto il Vesuvio c'era stato già dal 2013 al 2015 prima di essere ceduto in prestito: lo volle Rafa Benitez – lo stesso manager che diede grande fiducia a Koulibaly prelevato dal Genk – ma si trovò dinanzi quel Gonzalo Higuain che a Napoli (con Sarri in panchina) avrebbe toccato l'apice della sua permanenza in Italia battendo il record di reti in campionato (36) che resisteva dai tempi di Nordahl.

Lo score di Duvan in stagione Zapata s'è ripreso tutto (o quasi) quest'anno segnando 25 gol in 40 partite tra Serie A (20, una rete ogni 118 minuti), Coppa Italia (3) ed Europa League (2). Ha una media di 3.2 tiri a partita, una precisione nei passaggi che sfiora l'80%, per 4 volte è stato man of the mach, decisivo per la vittoria dell'Atalanta. Cinque assist e un rating di 7.25 (come indicato da whoscored) completano la scheda di rendimento del sudamericano.

in foto: Il rendimento di Duvan Zapata in stagione (fonte whoscored.com)

L'exploit. Oggi 28enne, e con un bagaglio d'esperienza acquisito sempre in Italia tra Udinese, Samp e bergamaschi, Zapata è riuscito ad attirare su di sé la luce dei riflettori grazie alla ottima stagione disputata finora. E l'interesse dei campani (come raccontato dal Corriere dello Sport), al momento solo una vocina di mercato, può diventare qualcosa di più concreto nelle prossime settimane quando sarà anche più chiaro il destino dei nerazzurri: giocare in Champions, in Europa League oppure nulla di tutto questo. E' quella la chiave di volta, prima di allora l'Atalanta non ascolterà offerte per il bomber.

Quanto costa Zapata. Attualmente il cartellino è ancora di proprietà della Sampdoria che lo ha ceduto all'Atalanta in prestito biennale oneroso per 12 milioni e un diritto di riscatto fissato a ulteriori 14. Nel complesso ai bergamaschi rilevare Zapata dai liguri costerà 26 milioni, un po' di meno rispetto alla valutazione di mercato: secondo Transfermarkt.it si attesta sui 35 milioni di euro. Quanto guadagna di stipendio? A Duvan viene corriposto un ingaggio da 1.5 milioni di euro a stagione.

Hateboer che piace a Giuntoli. Detto del colombiano c'è anche un altro calciatore della squadra di Gasperini che stuzzica le attenzioni del Napoli. Si tratta di Hans Hateboer, 25 anni, olandese alto 188 cm, di ruolo terzino destro ma duttile abbastanza da poter essere schierato come esterno di centrocampo oppure al centro del pacchetto arretrato dove fa valere la sua stazza. La quotazione di mercato – secondo Transfermarkt – si aggira sui 10 milioni di euro ma l'impressione è che ne occorreranno di più. Quanto allo stipendio, invece, percepisce 300 mila euro a stagione.

Lo score di Hateboer in stagione Chiamatelo pure l'olandese volante, considerato l'abilità a giocare sulla corsia di destra e d'interpretare in maniera eclettica il proprio ruolo di laterale. Sei gol in stagione (5 in Serie A, 1 in Europa League), 4 assist, percentuale di precisione nei passaggi alta (84.2%), circa 2 duelli aerei a partita vinti, per una volta è stato anche man of the match.