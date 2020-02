Il Brescia è stato multato dal Giudice Sportivo, che ha punito il club del presidente Cellino con un'ammenda di 10mila euro per un brutto coro contro il Napoli e i tifosi napoletani. Il Brescia temeva una sanzione ben più pesante, si era parlato anche di un turno di squalifica per lo stadio del ‘Rigamonti'. Ma le scuse della curva, arrivate il giorno seguente al match, hanno evitato una multa più salata e la squalifica del campo.

Il Giudice Sportivo ha multato per il coro ‘Napoletano Coronavirus' il Brescia. Un coro davvero brutto e vergognoso considerata sia l'offesa per i tifosi partenopei che il momento delicatissimo che tutto il Paese vive a causa del Coronavirus, che ha fermato anche il campionato di calcio – quattro partite nello scorso weekend sono state rinviate.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo pro-filo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata.