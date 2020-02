Nel corso della partita tra Brescia e Napoli si è sentito un coro, cantato più volte, dai parte dei tifosi di casa verso quelli della squadra partenopea: “Napoletano Coronavirus”, coro che offende non solo la città e la compagine di Gattuso ma soprattutto chi in questo momento è stato contagiato dal Coronavirus. I tifosi del Brescia si sono scusati con chi in questo momento sta soffrendo. Ma queste scuse però potrebbero non bastare per evitare una sanzione, che può comportare anche un paio di giornate di squalifica al campo del Brescia.

Le scuse dei tifosi del Brescia

Quando hanno capito di aver cantato un coro davvero becero i tifosi del Brescia hanno provato a mettere una toppa, che certo non ha cancellato l’errore. In un comunicato si sono scusati per quel coro, hanno ammesso l’errore in particolare verso le famiglie delle persone che sono alle prese con il contagio del Coronavirus:

Il nostro voleva solo essere uno sfottò goliardico con cori che ci sono da 50 anni a questa parte e che non hanno mai fatto del male a nessuno… Ci rendiamo conto però di avere sbagliato dato che il nostro Paese sta affrontando il possibile sviluppo di questo male e chiediamo scusa alle famiglie italiane coinvolte.

Le possibili sanzioni per il Brescia

I terribili slogan razzisti pronunciati dai tifosi del Brescia, nel secondo tempo della partita con il Napoli, che al Rigamonti si è imposto 2-1, possono costare carissimo al club del presidente Cellino. Perché se gli ispettori di Lega nel proprio referto hanno scritto di aver inserito il coro ‘Napoletano Coronavirus’ la Procura Federale non potrà non tenerne conto. E in questo caso sono due le strade percorribili: o una multa pesante per il Brescia oppure il club lombardo avrà la squalifica del campo, per una o due giornate a causa di cori di discriminazione territoriale.