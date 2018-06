Radja Nainggolan trova sempre il modo di far parlare di sé, anche quando non gioca. Il centrocampista della Roma che ha diviso l'opinione pubblica in Belgio a causa della mancata convocazione ai Mondiali da parte del ct Martinez, si è riscoperto ‘bomber' di razza, almeno a parole. In un'intervista concessa in occasione del programma televisivo Gert Late Nigh, il calciatore classe 1988 ha parlato del suo rapporto con il gentilsesso, alla sua maniera.

Il latin lover Nainggolan, da centrocampista a ‘bomber'

Se in campo Radja è un vero e proprio "motorino" capace di garantire quantità, qualità e dinamismo con la maglia giallorossa, anche fuori dal campo è molto attivo. Il calciatore infatti ha parlato della forte attrazione che provano le donne nei confronti dei calciatori: "Fai una passeggiata per strada o vai a una festa e all'improvviso ci sono cinque ragazze intorno a te". E a quanto pare anche Nainggolan non si definisce propriamente come un "angelo" con parole destinate a far discutere: "Le donne mi fanno delle avances e a volte è difficile rifiutare. Lo so che sono sposato e non sto dicendo di essere un angelo. L'unica cosa importante è che niente deve uscire fuori".

Nainggolan è sposato con Claudia Lai

Chissà come prenderà queste dichiarazioni, la moglie di Nainggolan, Claudia Lai con la quale è sposato nel 2011. Conosciuta durante l'esperienza a Cagliari, quello di Radja è stato un vero e proprio colpo di fulmine, con il rapporto che è si è ulteriormente consolidato dopo la nascita della figlia Aysha. Una coppia molto solida nonostante gli alti e bassi e qualche episodio particolare, come la presunta lite in strada che fece molto discutere di qualche stagione fa.

Nainggolan e l'omosessualità nel mondo del calcio

Il centrocampista che dunque farà il tifo in vacanza per la sua nazionale, che ha deciso di abbandonare dopo la mancata convocazione ai Mondiali ha parlato anche di un altro tema delicato, ovvero quello relativo all'omosessualità nel mondo del calcio. Anche in questo caso Radja si è espresso senza troppi giri di parole: "Credo che non si rivelino perché sanno che in questo mondo non si sentirebbero a loro agio, il calcio è noto per le belle donne che girano intorno"

Cosa farà Nainggolan quando smetterà di giocare

In conclusione di questa curiosa intervista però ecco la domanda sul calcio. Quale sarà la vita del centrocampista dopo la conclusione della sua avventura sul terreno di gioco? Nainggolan non sembra intenzionato a continuare a lavorare nel mondo del calcio: "Oggi dico che la mia idea sarebbe quello di lasciarlo, non mi vedo dirigente o allenatore, non voglio fare altro nel calcio".

