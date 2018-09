Non c'è mai pace in casa Inter: dopo la vittoria contro il Bologna per 3-0 al Dall'Ara si era diffusa la voce di un problema muscolare per Radja Nainggolan dopo che lo stesso calciatore aveva minimizzato con i medici e nel post partita. Oggi il belga ha voluto confermare la sua tesi e tranquillizzare i suoi tifosi con un tweet eloquente arrivato poco dopo le 17:oo: "Problemi alla coscia? Preoccupante? Mah, incredibile cosa s’inventano". Il tweet del Ninja ha così smentito tutte le voci su un possibile problema anche se lo staff medico nerazzurro lo sottoporrà ad alcuni esami strumentali per scongiurare ogni possibile rischio.

Problemi per Icardi, Lautaro e D'Ambrosio

L'Inter deve fare i conti gli infortuni e gli acciacchi. Partiamo da Icardi e Lautaro Martinez: i due attaccanti non hanno giocato contro il Bologna ma risponderanno alla convocazione dell'Argentina. Il capitano è andato in tribuna perché sabato nella rifinitura ad Appiano Gentile ha avvertito un fastidio al quadricipite della gamba destra e dopo un'attenta riflessione prima della gara del Dall'Ara si è preferito non rischiare. Per Lautaro l'affaticamento al polpaccio sinistro è di lieve entità. Entrambi raggiungeranno la Nazionale argentina e faranno gli esami ma se Icardi quasi certamente salterà le amichevoli con Guatemala e Colombia mentre Lautaro dovrebbe restare con la Seleccìon e probabilmente giocherà almeno una delle due amichevoli. Luciano Spalletti non avrà alla ripresa degli allenamenti a disposizione neanche Danilo D’Ambrosio, uscito malconcio con un problema muscolare e sarà sottoposto ad alcuni esami. La pausa in arrivo potrebbe essere importante e permettere di avere tutti al meglio già dalla ripartenza in vista della gara con il Parma a San Siro e l'esordio in Champions League con il Tottenham.