L'ingaggio di Radja Nainggolan da parte dell'Inter è stato sicuramente uno dei colpi di mercato più forti di questo primo scorcio di trattative. Quelle ufficiali di calciomercato inizieranno il 1° luglio ma i club della Serie A – almeno le prime quattro che saranno impegnate nella prossima edizione della Champions – hanno già chiuso operazioni importanti. Il ninja a Milano è arrivato perché fortemente voluto da Luciano Spalletti, il tecnico che ne aveva apprezzato le qualità durante la sua esperienza nella Capitale e adesso – non è appena è arrivato un cenno chiaro da parte dei giallorossi – ha portato anche in nerazzurro per rinforzare la squadra.

Nel modulo 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico il belga è destinato a giocare alle spalle di Mauro Icardi dopo essere stato prezioso per un altro attaccante, Edin Dzeko. E proprio la punta bosniaca, apprese le ultime novità, ha voluto dedicare un messaggio su Instagram all'ormai ex compagno di squadra. Poche parole, semplici ma cariche d'affetto. "Oggi sono triste ed è per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via… Ci mancherai, ma ti voglio bene. In bocca al lupo frate", scrive il bosniaco. Ivan Perisic, che con Dzeko ha diviso l'esperienza al Wolfsburg, ha accolto Nainggolan con una battuta e al tempo stesso un invito all'ex City. "Vieni anche tu e ci siamo…", ha scritto il croato.

Juan Jesus, che ha fatto il percorso inverso (passando dall'Inter alla Roma) pure ha dedicato un messaggio a Nainggolan… lo ha fatto in maniera ironica suggerendogli qualche consiglio su look, abbigliamento e moda da seguire: "In bocca al lupo ‘bello', ci mancherai nello spogliatoio, nei viaggi e nei ritiri – ha scritto il difensore sudamericano -. Però sappiamo che ci hai provato fino in fondo e hai dato sempre il 100%. Un abbraccio e TVB. Ciao bello, ciao Radja. Solo un consiglio, adesso che vai a Milano cerca di vestirti meglio haha".