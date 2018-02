Fiocco azzurro per Yuto Nagatomo, che nelle battute conclusive del calciomercato ha lasciato l’Inter per andare a giocare in prestito secco al Galatasaray. Il difensore giapponese è diventato papà e ha condiviso la sua gioia sui social network. Tenerissima la foto che lo immortala mentre coccola il bimbo, altrettanto toccante la frase che ha scritto a corredo dell'immagine che ha voluto mostrare ai suoi followers, vecchi e nuovi tifosi.

La mamma e il bambino stanno bene. Non dimenticherò mai queste emozioni per tutta la vita. Ringrazio mia moglie. Voglio essere un padre responsabile preparato a prendersi cura della sua famiglia.

Il terzino sinistro del Sol Levante era arrivato a Milano nel 2011, quando i nerazzurri lo prelevarono dal Cesena e ne fecero una delle pedine insostituibili e di maggiore affidamento. Nagatomo è riuscito ad attraversare anche i momenti più delle ultime stagioni sempre a testa alta. All'Inter è legato dal contratto ancora per un anno (andrà in scadenza nel 2019) ma, considerato il poco spazio a disposizione sotto la direzione di Spalletti, ha scelto di andare a giocare altrove pur di ritrovare quella continuità di impiego e di rendimento che gli sono necessari in vista della Coppa del Mondo.

Il Galatasaray non è stato l'unico club a bussare alla porta dei nerazzurri per avere il terzino giapponese. Sul calciatore, 32enne, c'erano anche Betis Siviglia, Colonia e Fenerbahçe (altro club turco). La scelta, però, è ricaduta sulla formazione allenata da Fatih Terim sia per l'importanza della società, sia per il carisma dell'allenatore (un'istituzione sul Bosforo) sia perché avrebbe garantito allo stesso Nagatomo un posto da titolare. Una condizione che il calciatore ha ritenuto fondamentale per accettare il trasferimento, prepararsi al meglio e farsi trovare pronto per la convocazione al Mondiale.