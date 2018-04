Il campo non gli ha riservato quelle soddisfazioni che immaginava ma Mateo Musacchio, 27enne difensore centrale del Milan, ha un buon motivo per gioire ed essere felice: la sua compagna – Irene Gonzalez Toboso – è incinta come mostrato in una foto pubblicata nella giornata di domenica sul proprio profilo Instagram. "Aspettando te", ha scritto la donna che il 29 marzo scorso aveva destato la curiosità di followers (e tifosi milanisti) per quel pancino sospetto esibito mentre dava un bacio alla sua dolce metà. "Amore e passeggiata mattutina", c'era scritto a corredo dello scatto tenerissimo pubblicato dalla donna, specializzata in medicina estetica e modella più per hobby che per professione.

Mora, sguardo magnetico… in una sola parola, bellissima. Non è difficile capire perché l'ex calciatore del Villarreal abbia perso la testa per lei che ha scelto di essere al suo fianco anche nell'avventura italiana. Esperienza che finora non è stata del tutto gratificante per il giocatore che lasciò la Spagna convinto dal programma di rilancio di uno dei club più titolati al mondo. Invece, dopo un primo mese di gare, Musacchio è scivolato progressivamente in panchina finendo dietro le quinte e racimolando presenze da titolare a singhiozzo.

L'ultima partita disputata nell'undici iniziale risaliva al 23 dicembre scorso (sconfitta dei rossoneri in casa contro l'Atalanta 2-0), poi gli sono toccati una manciata di minuti (appena 6) il 18 marzo scorso contro il Chievo dopo ben 9 incontri durante i quali s'è accomodato in panchina. Complice l'infortunio di Alessio Romagnoli, il centrale argentino ha ritrovato il campo e sarà così anche in occasione della prossima gara di campionato contro il Napoli considerato che il tecnico – Gattuso – deve fare i conti anche con la squalifica di Bonucci.