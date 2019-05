Pep Guardiola è l'obiettivo numero uno della Juventus. Il Manchester City però forte del contratto non sembra aver intenzione di liberare l'allenatore catalano e così i bianconeri devono obbligatoriamente cercherà un'alternativa. Il nome più forte è sempre quello di Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli sembra l'unica grande alternativa al pluridecorato tecnico e secondo quanto riferiscono i media inglesi i bianconeri sarebbero anche disposti a pagare la penale per Sarri.

Juve pronta a pagare la penale al Chelsea per Maurizio Sarri

Maurizio Sarri è l'allenatore del Chelsea e lo sarà ancora fino alla finale di Europa League, poi si vedrà. La separazione sembra molto probabile, con Lampard pronto a subentrare. Il 60enne tecnico però ha un contratto ancora di due stagioni e conoscendo i tempi biblici di Abramovich la questione potrebbe andare davvero per le lunghe. E per questo secondo l'Evening Standard la Juventus potrebbe rompere gli indugi subito dopo la finale di Baku potrebbe decidere di pagare la penale di indennizzo da 5,5 milioni di euro per l'allenatore dei Blues.

Da Guardiola a Sarri tutti i candidati per la panchina della Juventus

La partita è ancora apertissima, o almeno sembra così. La Juventus vuole Guardiola, gli avrebbe anche fatto una super offerta, ma l'allenatore ha un contratto in essere con il Manchester City che invece non vuole liberarlo. Mentre una serie di nomi hanno perso forza in queste ultime settimane (Ancelotti, Mourinho, Conte, Inzaghi, Mihajlovic, De Zerbi, Klopp) ne restano due molto forti e sono quelli di due allenatori che tra pochi giorni si giocheranno un titolo europeo: Sarri, in Chelsea-Arsenal, e Mauricio Pochettino che con il suo Tottenham cercherà di vincere la Champions League contro il Liverpool, alla seconda finale consecutiva.