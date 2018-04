Giocare un Mondiale è un evento più unico che raro per molti giocatori, soprattutto per coloro che non hanno molte possibilità di mettersi in luce e di togliere il posto ad altri campioni. E' il caso di Munir El Haddadi, attaccante 22enne dell'Alaves. Nato in Spagna, da genitori marocchini, il giocatore aveva già collezionato 16 presenze con l'Under 21 iberica ed esordito con la nazionale maggiore nel 2014, nel match di qualificazione agli Europei contro la Macedonia.

Chiuso dai fenomeni su cui può contare il commissario tecnico spagnolo Lopetegui, Munir ha dunque deciso di fare un passo indietro, sposare la causa della nazionale marocchina e rendersi disponibile per la convocazione mondiale. Dopo la decisione della Fifa, che il 13 marzo aveva respinto la richiesta di cambio di nazionalità, il giocatore dell'Alaves ha così deciso di appellarsi al Tas.

La Fifa al lavoro per cambiare le regole

L'ex canterano di Atletico Madrid e Barcellona, d'accordo la Federcalcio marocchina, ha dunque portato il suo caso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport: chiamato a rispondere al giocatore entro metà maggio. Una risposta attesa anche dalla stessa federazione marocchina che, in caso di parere favorevole, riuscirà ad aggregare Munir ai giocatori che parteciperanno alla prossima Coppa del Mondo.

"Quando ho preso la decisione di giocare per la Spagna, sapevo cosa stavo facendo – ha recentemente dichiarato il calciatore dell'Alaves – Ora ho però cambiato idea e deciso di giocare per la nazionale marocchina". In attesa del verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport, la Fifa si sta anche muovendo per rivedere le regole per chi possiede doppia nazionalità. Secondo i tabloid inglesi, a Zurigo starebbero infatti studiando una proposta per rendere queste regole più flessibili, in modo da risolvere senza grossi problemi casi come quello di Munir.