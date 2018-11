Non è la prima volta che la moglie o la compagna di un calciatore sui social attacca l’allenatore che decide di non far giocare il proprio uomo. Al già lungo elenco si aggiunge il nome di Lisa Müller, la moglie di Thomas attaccante che è alla decima stagione con il Bayern. Lisa ha preso di mira il tecnico Niko Kovac, in bilico e criticatissimo dalla tifoseria. Le stories della donna hanno messo in difficoltà lo stesso calciatore che nel dopo partita si è trovato in una scomodissima situazione.

Lisa, la moglie di Müller, attacca Kovac

L’attaccante ventinovenne che da tempo sembra aver perso lo smalto dei tempi migliori è stato escluso dai titolari per il match tra Bayern Monaco e Friburgo. Il primo tempo termina senza reti, al 70’ , con il punteggio inchiodato sullo 0-0, il tecnico croato decide di mandare in campo Müller e in quel momento la signora Lisa si toglie un paio di sassolini dalla scarpa, scatta una foto, crea una stories su Instagram e scrive: “Dopo 70 minuti ha finalmente avuto il lampo di genio”. Mancava il soggetto, ma non c’era bisogno di un fenomeno per capire che si riferisse a Kovac.

in foto: Lisa provoca il tecnico Kovac.

Müller parla dei post della moglie

Otto minuti dopo l’ingresso di Müller il Bayern trova il vantaggio con Gnabry e Lisa lancia un’altra stilettata al tecnico, posta un’altra foto, questa volta dei calciatori che festeggiano il gol, e scrive laconica: “Otto minuti dopo…”. L’1-0 però non sarà il risultato finale perché negli ultimissimi minuti il Friburgo trova il pari; con o senza Müller il Bayern non è riuscito a piegare il Friburgo. Dopo la partita l’attaccante è costretto a commentare i post della moglie e lo fa in modo molto diplomatico: “Ovviamente è stato un gesto il suo spinto dall’emotività del momento. A posteriori non è stata una grande cosa, ma lei mi ama. Cosa dovrei farci…”.