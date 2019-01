Non c'è molto da dire sulla moviola del posticipo serale della 21a giornata all'Olimpico dove Guida e i suoi collaboratori non hanno avuto problemi nel gestire la partita tra Juventus e Lazio. Grazie anche alla correttezza degli uomini in campo che hanno pensato più a giocare e a superarsi che cercare episodi a proprio favore. Nei 90 minuti di gioco, solamente due gli episodi da evidenziare che l'arbitro Guida ha gestito nel modo migliore, dove il VAR è intervenuto semplicemente per un silent check, evitando proteste e contestazioni, nel finale di partita.

Mani di Wallace: giusto, gesto involontario

Il primo episodio da evidenziare arriva a metà del primo tempo. Al 35′ minuto c'è un lancio perfetto da parte di Bonucci per l'attacco bianconero. La pala finisce in area celeste dove Wallace con un po' di fatica riesce a respingere e nel rinvio controlla la palla con un braccio, scivolando in modo scomposto sull'erba dell'Olimpico, resa viscida dalla pioggia. I bianconeri reclamano l'intervento falloso pretendendo il calcio dagli 11 metri, ma l'arbitro Guida, piazzato perfettamente a pochi metri dall'azione, valuta involontario l'intervento del giocatore della Lazio. Così, fa proseguire senza che vi siano grandi proteste da parte dei giocatori della Juventus.

Rigore su Cancelo: c'è, senza necessità del VAR

Il secondo episodio chiave avviene ancora in area laziale all'87' quando l'arbitro Guida fischia il calcio di rigore che risulterà decisivo ai fini del risultato finale, con Cristiano Ronaldo che non sbaglierà decretando il 2-1 finale. Su una incursione laterale di Berardeschi con relativo cross in area, Lulic trattiene e incrocia le gambe con Cancelo, a palla lontana. Il portoghese è impossibilitato a raggiungere il pallone e Guida fischia subito indicando il dischetto. L'arbitro non ha dubbi, qualche secondo per un silent check dal VAR e tiro dagli 11 metri malgrado quale (timida) protesta laziale.