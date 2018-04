L’ultimo turno infrasettimanale della stagione è stato molto emozionante e ricco di gol, ma anche ricco di polemiche soprattutto nella sfida tra Fiorentina e Lazio. Il match è stato vinto dai biancocelesti per 4 a 3, ci sono state due espulsioni, un rigore e una serie di decisioni molto contestate dell’arbitro Damato di Barletta, che difficilmente dimenticherà questa partita.

Gli episodi da moviola di Fiorentina-Lazio

Il ‘Franchi’ è stato il teatro del match più equilibrato della 33a giornata (con la 4a e la 7a in campo). Damato, sotto gli occhi degli arbitri del Mondiale, in ritiro a Coverciano, vive una serata molto complicata. L’avvio è ottimo, anche se la decisione di espellere Sportiello crea delle polemiche. Ma la decisione è corretta, perché il portiere stoppa il pallone con le mani fuori dall’area di rigore.

Pochi minuti dopo viene espulso anche Murgia della Lazio. Le squadre tornano in parità numerica, ma qui il fischietto pugliese sbaglia. Chiesa si stava involando, ma non era chiara occasione da gol perché l’area di rigore era lontana e Strakosha altrettanto. Il giallo andava bene, il Var non è stato consultato.

Corretta la decisione di assegnare il rigore alla squadra di casa per il fallo di Luiz Felipe su Biraghi. Damato sbaglia invece quando al 36’ non fischia un rigore alla Lazio per un fallo di Pezzella su Lucas Leiva. Inzaghi protesta e viene espulso. Damato scontenta tutti da una parte e dell’altra.

Al 50’ Damato decide di annullare, con l’ausilio della Var, un gol di Simeone, ma il ‘Cholito’ era tenuto in gioco da Marusic. Infine correttamente, con l’aiuto della Var, l’arbitro toglie un rigore precedentemente assegnato alla Lazio per un fallo di Pezzella su Immobile, che però era partito in fuorigioco.

Dubbi sul gol dell’Udinese al San Paolo

Nessun episodio contestato né in Crotone-Juventus né in Roma-Genoa. L’arbitro Ghersini di Genova con la Var ha decretato un rigore per l’Atalanta nel match di Benevento, decisione corretta. Il rigore è stato fallito. Mentre decisione al limite di Calvarese di Teramo in Napoli-Udinese. I friulani passano con Jankto nel finale del primo tempo. Il ceco è al limite del fuorigioco, questione di millimetri. Il Var convalida. Nessun dubbio sul gol del sorpasso di Milik.