In attesa del monday night Cagliari-Napoli, è tempo di fare il punto sui principali episodi da moviola delle partite della 26a giornata di Serie A. Archiviate le polemiche per le decisioni arbitrali dell'anticipo Benevento-Inter, con i sanniti che hanno reclamato per un rigore non concesso per un fallo su Cataldi e per i mancati provvedimenti disciplinari su Gagliardini e Candreva, è tempo di analizzare i principali casi dei match della domenica.

Crotone-Spal, giusto il giallo pesante a Schiattarella.

Nel lunch match tra Crotone e Spal, l'unico episodio degno di nota è il giallo a Schiattarella nel finale. Il centrocampista degli emiliani perde tempo uscendo dal campo, era diffidato e salterà la prossima delicata sfida contro il Bologna. Decisione pesante, ma giusta da parte dell'arbitro Orsato, nonostante la rabbia del giocatore di Semplici che in panchina sfoga la sua rabbia calciando una bottiglietta.

Sassuolo-Lazio, dubbi sul fallo di mano di Peluso.

In Sassuolo-Lazio delle 15, il primo episodio è quello relativo a Babacar che cade in area su pressione di Lukaku. L'arbitro Manganiello fa giustamente proseguire. Al 26′ fa discutere la scelta, confermata dopo consulto con il Var di concedere il penalty agli ospiti per un fallo di mano di Peluso. L'ex Juve però tocca sì con il braccio ma dopo che la sfera carambola sul fianco. Berardi graziato per un intervento su Radu, sanzionato solo con il rosso, concede il bis nella ripresa con un'altra entrataccia sempre sul rumeno. Questa volta rosso inevitabile. Giusta anche l'espulsione di Marusic che reagisce con una gomitata a Rogerio.

La moviola sulle altre partite della 26a di Serie A.

In Samp-Udinese, regolare il gol del vantaggio blucerchiato Silvestre, Caprari è tenuto in gioco da Danilo mentre è giusto non assegnare il penalty con Angella che tocca involontariamente il pallone con il braccio. In Fiorentina-Chievo, giusta la decisione di Abisso di annullare per fuorigioco la rete di Benassi. Tocco di piede, e non di braccio quello di Benassi sul colpo di testa di Dainelli. Il ‘silent check' conferma. In Verona-Torino, è buona l'azione del vantaggio veneto con Vukovic e Valoti, autore della rete in posizione regolare. Così come Niang in occasione del provvisorio pareggio dei granata: il francese è tenuto in gioco da Verde.

Roma-Milan, regolari le reti di Cutrone e Calabria.

A chiudere la domenica il big match Roma-Milan vinto dagli ospiti 2-0. L'arbitro Mazzoleni fa bene a far proseguire nel primo tempo quando Pellegrini cade in area di rigore reclamando il penalty. E' il centrocampista però a calciare la gamba di Bonaventura. Regolari entrambi le reti del Milan. Su quella di Cutrone, in avvio di azione Kessie è tenuto in gioco da Kolarov mentre l'autore del gol beffa Manolas su cross di Suso. Anche Calabria in occasione del 2-0 è tenuto in gioco da Bruno Peres sull'assist di Peres.