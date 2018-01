José Mourinho è indiscutibilmente l'uomo del momento in Inghilterra. Non c'è giorno che i tabloid non rilancino dichiarazioni ad effetto del manager portoghese: coinvolto nella guerra a distanza con Antonio Conte e tirato in ballo per la presunta voglia di United di Cristiano Ronaldo. Tutto questo polverone che si è alzato nelle ultime settimane, non ha fatto altro che rendere la vita difficile allo "Special One": già provato da una vita personale tutt'altro che semplice.

Il suo feeling con la città non è infatti mai nato, e la distanza dalla sua famiglia (che è rimasta a Londra) ha reso tutto molto più difficile da sopportare. In attesa di capire quale sarà il suo futuro (nelle ultime ore sono tornate a circolare voci di imminente rinnovo), l'ex allenatore dell'Inter ha dunque deciso di concedersi un po' di svago e di rientrare in albergo in compagnia di un alleato davvero prezioso per ingannare il tempo libero.

Mourinho e la Playstation.

Dopo aver terminato la conferenza stampa, Mourinho è stato infatti avvistato mentre si dirigeva in hotel con sottobraccio una Playstation 4. Volto compiaciuto e passo spedito, il tecnico di Setubal ha tirato dritto verso l'uscita del centro sportivo dello United senza fornire ulteriori spiegazioni. La scoperta ha ovviamente scatenato la stampa britannica, che si è chiesta se il manager dei Red Devils avesse voglia di provare (per il momento in maniera virtuale) la sua nuova formazione con Alexis Sanchez in campo. Oltre alle battute sarcastiche, c'è però chi ha ricollegato l'utilizzo della Playstation 4 ad una recente citazione dello stesso Mou.

Al termine della partita di Champions League dello scorso settembre, giocata contro il Basilea, il portoghese aveva infatti strigliato la sua squadra citando proprio la famosa console: "Abbiamo iniziato a giocare un calcio di fantasia, un "calcio da PlayStation", iniziando a fare finte e giochetti di ogni tipo. Questo non va bene, bisogna avere rispetto dei propri avversari". Una frase che scatenò la risposta della stessa azienda produttrice: "Spiacente Jose Mourinho, nessun autobus parcheggiato su PlayStation, siamo qui per intrattenere".