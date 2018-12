José Mourinho sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua carriera e il 2-2 contro il Southampton ha messo in evidenza i limiti del suo Manchester United. In Premier League i Red Devils continuano a faticare con una partenza che li ha visti trionfare appena 6 vittorie in 13 giornate e una classifica che dice settimo posto, a -16 dal Manchester City primo e a -6 dalla zona Champions League. Lo Special One è sempre sotto la lente della dirigenza e, dopo il match del St Mary’s Stadium, ha provato a dare una spiegazione all’attuale situazione che sta vivendo la sua squadra:

Se le aspettative erano altre? Dipende. Farò un esempio, spero sia un buon esempio, spero che si possa interpretarlo nel modo giusto. Il Manchester United è storicamente, per le sue dimensioni, più grande del Tottenham? Con tutto il rispetto, visto che considero il Tottenham un club fantastico, penso che tutti direbbero di sì. Possiamo oggi andare dal Tottenham e comprare i loro migliori giocatori? No, perché non vendono o perché sono così potenti da poter dire di no.

Il manager portoghese ha fatto degli esempi lampanti prendendo come punto di riferimento il Tottenham e alcuni calciatori che sono passati da Londra a Manchester ma ora non potrebbe succedere:

Qualche anno fa, chi era il miglior giocatore del Tottenham? Michael Carrick (Mourinho fa cenno per indicare che Carrick si è trasferito nello United). Qualche anno dopo, chi era il miglior giocatore? Berbatov (Mou fa lo stesso gesto). Possiamo andare ora da loro e provare a comprare Harry Kane, Dele Alli, Eriksen, Son? No. Allora, chi è più potente ora. Loro o noi?

José Mourinho ha spiegato come siano cambiate le cose rispetto al passato nel mondo del calcio:

Il calcio cambia. È più difficile acquistare giocatori di alto livello. I club sono più potenti e non vogliono vendere. Prima, i club più piccoli, quasi imploravano le grandi società: ‘prendi il mio miglior giocatore, ho bisogno di vendere, per favore, sei potente, compra il mio miglior giocatore', dicevano. In questo momento, non vogliono vendere. È più difficile rendere la squadra migliore e più forte con l'acquisto, a meno che tu non faccia quello che fanno alcuni club, e per qualche motivo possono farlo e altri no.

Infine Mou si è soffermato sul presente e ha fatto capire di essere consapevole che questa non è la situazione sperata a inizio anno ma non vuole paragoni con il passato: