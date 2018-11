In questa settimana si è parlato tantissimo del ‘gesto dell’orecchio’ che José Mourinho ha fatto al termine del match di Champions League allo ‘Stadium’. Così ha celebrato il successo dello United (2-1) con la Juventus. Immediatamente sono esplose le polemiche, Mou è finito al centro del mirino e nei giorni successivi c’è stato un forte dibattito, da una parte c’è stato chi lo ha difeso da un’altra c’è stato chi lo ha criticato pesantemente. Quel gesto rapidamente è diventato ‘virale’ e prima del match tra Genoa e Napoli ci sono stati dei bambini che hanno imitato il gesto dell’orecchio di Mourinho.

Cosa è successo prima di Genoa-Napoli

Quando stava risuonando l’inno della Serie A, quello composto da Giovanni Allevi, come d’abitudine le telecamere sono passate rapidamente davanti ai calciatori delle due squadre, quando le immagini ritraevano quelli del Napoli si sono visti un paio di bambini, entrati in campo con i calciatori azzurri e che indossavano la maglia del Genoa, che si sono presi un po’ di notorietà facendo il ‘gesto dell’orecchio di Mourinho. Hanno riso i calciatori che hanno visto in quel momento quel gesto e sui social pure ci sono stati tanti commenti, ma non tutti positivi, perché c’è stato chi ha tirato le orecchie a quei bambini.

Ancelotti imita Mourinho

Hanno chiesto nei giorni scorsi un’opinione a Carlo Ancelotti sul gesto fatto dall’allenatore portoghese. E il tecnico del Napoli con grande ironia si è portato la mano all’orecchio, ha fatto finta di non capire la domanda, ma di fatto si è schierato dalla parte dello Special One. Poi l’allenatore ha anche motivato la sua difesa: “La reazione di Mourinho ci può stare dopo aver ricevuto insulti per 90 minuti. Il problema è culturale, non mi riferisco solo ai tifosi della Juve, perché certe cose accadono a Milano come a Napoli”.

Mourinho e il gesto dello Stadium

Alla fine del match di Old Trafford il tecnico portoghese aveva fatto il gesto del tre (riferito al ‘triplete’) ai tifosi juventini che lo avevano offeso. Allo Stadium le provocazioni e le offese non sono mancate, sul campo la Juve gioca meglio, domina, ma perde e quando il match finisce Mourinho provoca i tifosi bianconeri facendo il gesto dell’orecchio.