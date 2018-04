Il Real attacca e cerca il gol qualificazione, la Juve conduce per 3-0 e vede sempre più vicini i tempi supplementari, che già sarebbero stati un traguardo eccezionale. I bianconeri però sono stanchi, si abbassano moltissimo e nell’ultimo quarto d’ora vengono schiacciati dai campioni d’Europa che, pur senza pigiare sull’acceleratore vanno all’attacco. I bianconeri si salvano in un paio di occasioni, il cronometro avanza, i minuti di recupero stanno per finire quando al 93’ l’arbitro decreta un rigore per il Real Madrid. Gli animi si accendono in campo, sui social e sugli spalti del Bernabeu dove viene ‘espulso’ un giornalista italiano.

Caos sulla tribuna del Bernabeu

Quando l’arbitro inglese Michael Oliver decide di assegnare il rigore al Real Madrid per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez e poco dopo espelle Gigi Buffon, e anche in tribuna la situazione diventa rapidamente calda. Un giornalista di Mediaset si arrabbia per quelle decisioni e si rivolge agli spettatori che erano accanto a lui sugli spalti e a loro mostra una banconota da 50 euro, in segno di protesta per il rigore assegnato. La miccia si accende subito, inviperiti molti spettatori della tribuna si arrabbiano e parecchio con l'italiano, che viene accompagnato fuori dalla tribuna dagli steward del Bernabeu prima che la situazione potesse degenerare. La vicenda è diventata di dominio pubblico perché un inviato del quotidiano argentino Olé ha ripreso tutto e ha postato quelle immagini.

Il gesto simile di Chiellini ai giocatori del Real

Taveri ha di fatto emulato Chiellini, che in quegli stessi momenti ha avuto la medesima reazione in campo. Il difensore livornese ha mimato il gesto dei soldi e ha urlato: “You pay”, cioè “Voi pagate”. Quel gesto di Chiellini è diventato una delle immagini principali del post match ed è di fatto rimasto secondo solo alle furiose parole dette da Buffon.