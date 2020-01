Con l'affare Spinazzola-Politano che è saltato l'Inter studia nuove mosse di mercato per aumentare la caratura della rosa da dare a disposizione di mister Conte. C'è una pista che porta a Moses, calciatore esperto e che Antonio Conte conosce molto bene, che potrebbe portare alla conclusione della trattativa entro fine gennaio. Il giocatore, già agli ordini del tecnico pugliese ai tempi del Chelsea che ha dato il suo ok al trasferimento in nerazzurro, infatti è tornato ad essere al centro dell'interesse del mercato nerazzurro.

Dal Fenerbahçe in prestito

Attualmente Moses gioca in Turchia nel Fenerbahçe, in prestito con un accordo con i Blues di Londra che però a questo punto potrebbero riprenderselo a gennaio per girarlo subito all'Inter di Conte. L'idea di fondo sarebbe un accordo per i prossimi mesi, fino a giugno per poi discutere sull'eventuale riscatto con una richiesta iniziale di poco inferiore ai 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo che per i nerazzurri è considerata eccessiva.

Un esterno in più per Conte

Il nome dell'esterno di origini nigeriane è una scelta di mercato non decisa a tavolino ma dalle circostanze che sta prendendo piede perché Conte vuole a tutti i costi un altro laterale a disposizione oltre all'oramai certo Young che arriva dal Manchester United e che abbraccerà di nuovo i suoi ex compagni Lukaku e Sanchez.

Young ed Eriksen, altri colpi per gennaio

E' un'Inter scatenata sul mercato di gennaio: Young arriverà nel weekend a Milano e potrebbe essere a disposizione di Conte da subito e si sta pressando anche per Eriksen per il quale si attendono gli ultimi dettagli che oramai vedono il danese sempre più lontano dalla Premier League e da Londra per vestirsi di nerazzurro entro la fine di questa sessione di calciomercato andando a rimpinguare il centrocampo interista.