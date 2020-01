È bloccato e rischia di saltare definitivamente lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano che Inter e Roma stavano negoziando ormai da diversi giorni. Dopo lo strappo avvenuto nella giornata di ieri, le parti erano al lavoro per salvare l'operazione e trovare un accordo diverso rispetto a quello strutturato in un primo momento. Nonostante i tentativi di mediazione da parte degli agenti dei due calciatori, Inter e Roma non hanno trovato l'intesa su quello che ormai era diventato il vero nodo della questione: il numero di presenze e il minutaggio in base ai quali condizionare l'obbligo di riscatto per entrambi i giocatori.

Scambio Spinazzola-Politano bloccato, perché Inter e Roma non trovano l'accordo

Ancora una fumata nera che inevitabilmente non lascia presagire niente di buono. La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola si è nuovamente bloccato. Le parti erano tornate al lavoro con i giallorossi intenzionati a venire incontro alle richieste dei nerazzurri, sulla base di un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di 15 presenze. Il tutto dunque sembrava legato ad un compromesso sul minutaggio, che però a quanto pare non è stato trovato portando ad una nuova brusca rottura.

Cosa succede ora tra Inter e Roma per lo scambio Spinazzola-Politano

A questo punto i margini per una positiva conclusione dell'operazione sembrano ridotti davvero ai minimi termini. C'è notevole nervosismo tra le parti per una situazione che ancora una volta, si è bloccata sul più bello portando Spinazzola e Politano a fare ritorno rispettivamente a Roma e Milano. Difficile dire cosa accadrà nelle prossime ore, con i contatti che potrebbero dunque azzerarsi per una situazione destinata a chiudersi con un nulla di fatto

Inter e Roma, le alternative di mercato a Politano e Spinazzola

Cosa succederà ora sul mercato? Sia Roma che Inter potrebbero guardarsi intorno, lasciando perdere dunque lo scambio Spinazzola-Politano. Se i giallorossi potrebbero intensificare i contatti col Milan per un'ipotetica trattativa Suso-Under, l'Inter potrebbe tentare l'affondo per un vecchio pallino di Antonio Conte, ovvero Victor Moses. Un rinforzo che potrebbe rivelarsi molto gradito per Antonio Conte