I tifosi che si sono tatuati sulla pelle la loro fede calcistica sono tantissimi, e tra di loro ci sono anche alcuni giocatori che non hanno avuto problemi nel passare dal tatuatore e farsi ‘marchiare' in maniera indelebile lo stemma della loro squadra del cuore. Di questo speciale ‘club' di grandi appassionati, fa parte anche Davide Moscardelli: attaccante del Pisa e tifosissimo della Roma di Paulo Fonseca. Il 39enne centravanti nato in Belgio, reso famoso più che altro dalla sua folta e inimitabile barba, ha infatti deciso di destinare una parte del suo corpo al suo grande amore per la ‘Magica'.

Come testimoniato dal suo profilo Instagram, dove è comparsa una foto eloquente, Moscardelli si è fatto tatuare il polpaccio in onore della Roma e soprattutto di Daniele De Rossi: l'ex capitano giallorosso, appena approdato al Boca Juniors dopo vent'anni di carriera nella Capitale. Nell'immagine pubblicata sui social, si vede infatti il tatuaggio scelto dall'attaccante (realizzato da un noto studio romano che ha già lavorato anche con altri giocatori) nel quale spicca il Colosseo e la scritta DDR 16: le iniziali e il numero di De Rossi.

La passione giallorosa di Moscardelli

Non ci voleva però l'ennesimo tatuaggio per avere conferma della fede romanista di Davide Moscardelli. Il giocatore del Pisa, già in tempi non sospetti, aveva infatti più volte testimoniato la sua appartenenza ai colori giallorossi, e anche in occasione dell'addio di De Rossi aveva utilizzato il suo profilo Instagram per commentare l'uscita di scena del centrocampista. "Ma è successo davvero? Non ci voglio credere. Grazie Campione!", aveva infatti postato poche ore dopo l'ultima partita contro il Parma di De Rossi.