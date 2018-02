E uno dei giocatori più forti al mondo e sarà certamente tra i protagonisti del prossimo mondiale russo. Ad osservare da vicino Neymar (e a mangiarsi le mani) saranno anche i tifosi della Lokomotiv Mosca: club che avrebbe potuto acquistare il brasiliano nel lontano 2009. A rivelare la clamorosa indiscrezione, è stato l'ex presidente del club russo Nikolai Naumov: davvero vicino, in quel periodo, a mettere le mani sull'allora fenomeno diciassettenne del Santos.

"Nel 2009 valutammo se acquistare o meno Neymar, dopo che i nostri osservatori lo avevano osservato in Brasile – ha spiegato l'ex patron in un'intervista concessa a "Sport-Express" – C’erano però tanti dubbi sul giocatore: era troppo giovane, non sapevamo come si sarebbe adattato in Russia e quindi abbiamo deciso di non prenderlo".

Il flop Gatagov.

L'ex fenomeno del Barcellona, pagato più di 220 milioni di euro dal Paris Saint-Germain nella scorsa estate, nel 2009 avrebbe dunque potuto lasciare il Brasile per una cifra decisamente inferiore: "Costava 10 milioni di euro, ma non ce la siamo sentita di sborsare quella cifra per un giocatore così giovane di un altro continente – ha concluso Naumov – Ai tempi preferimmo Alan Gatagov che faceva parte del nostro vivaio e che pensavamo fosse ugualmente all’altezza di Neymar".

Un errore clamoroso, quello della dirigenza della Lokomotiv Mosca, che ancor oggi lascia i tifosi moscoviti con l'amaro in bocca e le farfalle nello stomaco. Se Gatagov ha infatti avuto una carriera tutt'altro che luminosa (è svincolato da un anno dopo aver lasciato gli estoni del Levadia Tallinn), Neymar è invece diventato il "Re Mida" del calcio brasiliano e parigino e uno dei pochi calciatori conosciuti in tutto il mondo.