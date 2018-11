Il calcio honduregno è sotto shock. E' morto Oscar Munguía, portiere del Club Deportivo y Social Vida società che milita nel massimo campionato del Paese centroamericano. L'estremo difensore 27enne è stato assassinato a colpi di pistola dopo una violenta lite in un bar di un hotel di La Ceiba per futili motivi.

Oscar Munguía portiere di 27 anni è stato ucciso a Le Ceiba in Honduras. L'estremo difensore, come riportato dai tabloid del Paese centroamericano, si trova nel bar di un hotel quando ha avuto un alterco con un uomo presente nella struttura. Dalle parole si è passati ai fatti, con tanto di parapiglia, con l'estraneo allontanato dal locale. La cosa non è finità lì però perché dopo qualche minuto l'uomo è tornato armato di pistola. Inutili i tentativi di Oscar Munguía di fuggire: è stato raggiunto e freddato da diversi colpi alla schiena

Cosa è successo e come è stato ucciso Oscar Munguía

Per il portiere non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi Munguía è morto praticamente sul colpo. L'assassino si è immediatamente dato alla fuga sfuggendo dunque alla polizia arrivata immediatamente sul luogo dell'omicidio. Secondo quanto riportato dai tabloid, le forze dell'ordine anche grazie alla ricostruzione dei testimoni e alle telecamere presenti nella zona, avrebbero a disposizione indizi importanti per risalire alla sua identità. Nel frattempo pioggia di messaggi di cordoglio sui social per la morte dell'estremo difensore. Tra i primi quello del Club Deportivo Vida ha voluto manifestare le proprie condoglianze alla famiglia del suo tesserato