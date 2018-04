Il mondo del calcio piange la scomparsa di Henri Michel, morto a settant’anni dopo una lunga malattia. Da tecnico guidò la Francia per quattro anni, raggiunse il terzo posto a Messico 86. Con giocò brillante e moderno diede lustro alla nazionale transalpina con cui vinse anche un oro olimpico. Da calciatore vinse tre titoli con il Nantes, ha guidato tre nazionali africane diverse ai Mondiali e il Paris Saint Germain nella stagione 1990-1991.

Oro olimpico e 3° posto a Messico 86

Due sole squadre da calciatore: l’Aix e il Nantes con cui conquistò tre titoli e disputò oltre 600 partite di campionato. Nel 1978 fu convocato per i Mondiali, la nazionale francese era forte, ma nel girone pescò Argentina e Italia e uscì subito. Negli anni diventerà quella nazionale diverrà la squadra di Platini. Michel inizia la sua carriera da tecnico con l’Under 21. Nel 1984 conquista l’oro olimpico alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.

Dopo l’oro olimpico diventa c.t. della nazionale maggiore, che pratica un calcio bellissimo, moderno, veloce e che ha in Platini una stella formidabile. La Francia arriva fino alle semifinali del mondiale messicano, in cui perde (come spesso è accaduto) con la Germania. Chiudono terzi i francesi, un risultato comunque eccezionale. Platini lascia, la Francia perde il suo faro e non riesce a qualificarsi per Euro 88. Michel lascia dopo la mancata qualificazione.

Il Psg e le tante esperienze in Africa

La carriera di Henri Michel è stata splendida, guidò tante nazionali africane: il Camerun, il Marocco, in due momenti diversi, la Tunisia, la Costa d’Avorio, la Guinea Equatoriale e il Kenya. Fu selezionatore anche gli Emirati Arabi e tecnico del Paris Saint Germain e di altre otto squadre, girando anche tra Egitto, Grecia e SudAfrica. Ai Mondiali si ripresentò con Camerun (’94), Marocco (’98) e Costa d’Avorio (’06).