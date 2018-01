Il giornalismo sportivo italiano piange la scomparsa di Franco Costa. Si è spento a 77 anni, un vero e proprio perno della redazione sportiva della Rai con cui ha collaborato per 30 anni. Nella sua lunghissima carriera contraddistinta da una grande passione per lo sport e soprattutto per il pallone, Costa ha raccontato le imprese di Juventus e Torino con grande competenza e sobrietà.

Morto Franco Costa, raccontò la Juve e il Toro in tv per 30 anni.

Franco Costa è stato uno dei volti noti della redazione sportiva della Rai con una collaborazione durata 30 anni. Immensa la sua passione per lo sport più bello del mondo che nel corso delle stagioni lo ha portato a raccontare le imprese calcistiche di Juventus e Torino. Sobrietà, competenza e professionalità per Costa che si è contraddistinto per le sue celebri interviste nel post-partita con cui ha contribuito a svelare storie, curiosità e retroscena del mondo del pallone.

Le celebri interviste di Franco Costa.

Nei suoi 30 anni in Rai Costa ha avuto modo anche di lavorare nella celebre e indimenticabile trasmissione sportiva 90° minuto. Memorabili in particolare le sue interviste ai protagonisti del mondo del pallone, ai quali riusciva sempre a strappare particolari e retroscena interessanti. Tra questi anche l'Avvocato Agnelli, che spesso si concedeva per fugaci ma significativi scambi di battute, al termine del primo tempo delle partite della Juventus, quando abbandonava spesso e volentieri lo stadio. Dopo la conclusione della sua avventura in Rai, Costa aveva continuato a seguire da vicino e con interesse il calcio, sua primissima passione.