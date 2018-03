Improvvisamente Davide Astori, a soli trentuno anni, è morto. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomento tutto il mondo del calcio, non solo quello italiano. Astori aveva militato in tante squadre, aveva vestito la maglia azzurra e ha lasciato un buon ricordo anche in molti dei suoi avversari. Tutti lo stanno ricordando con affetto e con splendide parole. Un suo vecchio compagno Diego Lopez, che oggi allena il Cagliari, quando ha appreso la notizia ha avuto un lieve malore.

Diego Lopez compagno di squadra e allenatore di Astori

I calciatori della Fiorentina sono sotto choc e sono ovviamente tristissimi per la morte inaspettata di Astori. Ma tanta tristezza c’è stata anche a Cagliari, dove il capitano viola ha giocato per sei campionati e ha lasciato un ricordo splendido. Genoa-Cagliari è stata rinviata anche perché tanti giocatori sardi erano distrutti e affranti. Diego Lopez è il tecnico del club e da ‘vecchio’ dello spogliatoio nel 2008 ha tenuto a battesimo e ha aiutato tanto nei suoi primi anni in Sardegna Astori. L'allenatore quando è venuto a sapere della notizia è stato male. Fortunatamente l’uruguagio si è rapidamente ripreso. Diego Lopez e Astori hanno giocato fianco a fianco per due stagioni dal 2008 al 2010 e successivamente Lopez ha anche allenato Astori.

Il cordoglio del Cagliari per Astori

In Sardegna ha vissuto sei stagioni meravigliose, ha lasciato un pezzo di cuore ed è cresciuto moltissimo Astori che con la maglia del Cagliari ha esordito in Serie A, disputato 179 partite e ha realizzato 3 gol, tutti in campionato. Il Cagliari lo ha voluto ricordare con un tweet: “Con la nostra maglia hai realizzato tutti i tuoi sogni, hai fatto gol in Nazionale, sei stato il nostro capitano coraggioso. Ti sei fatto amare dalla nostra gente e hai amato la nostra terra. Ciao Davide”.