Il contatto tra Benatia e Lucas Vazquez? Ho giocato con entrambe le squadre, non saprei. Ci ho pensato a casa, non sapevo cosa dire per i sentimenti che mi legano a entrambe. Poi ho parlato con Lucas Vazquez e mi ha detto che era rigore. Mi fido di lui, è mio amico. Buffon? No, con lui non ho parlato.

Così parlò Alvaro Morata. In un'intervista a Marca l'attaccante del Chelsea ha spiegato il suo punto di vista sull'episodio più discusso della della gara del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Juventus. Lo spagnolo ha giocato in entrambe le squadre e per lui non è certamente facile parlare di questo episodio. Per l'attaccante dei Blues non è un periodo bellissimo perché non trova la via della rete dal primo aprile e le 11 segnature in 45 gare non sono proprio quello che si aspettavano Roman Abramovich & co. L'attaccante di Madrid ha raccontato cosa è successo in questi sua prima, complicata, stagione complicata in Inghilterra:

Mi trovavo in una squadra nuova, tutto era perfetto. Avevamo vinto con l'Atletico, andavamo bene in Premier ma poi tutto cominciò ad andar male. Dovetti andare molte volte in Germania per ricevere un trattamento nel quale mi facevano punture alla spalla. Mi faceva molto male, ma dovevo tornare a Londra il giorno dopo per allenarmi. Credo di aver sbagliato. Dovevo fermarmi. Quando sei infortunato, sei infortunato e basta. Puoi giocare una partita ma non trascinartelo per un mese. E poi in quel periodo non sono stato fortunato: se avessi segnato qualche goal, qualcosa sarebbe cambiato. È la testa che comanda, che dirige tutto. Il giorno prima della gara con il West Ham mi dissero che sarei diventato padre. Volevo giocare ma nel riscaldamento non potevo muovermi. Dissi al medico di farmi una puntura perché dovevo giocare. Volevo dedicare un gol a quelli che sarebbero stati i miei figli e da quel momento entrai in una dinamica per la quale non volevo smettere di dimostrare. E tutto andò male.

Alvaro si è soffermato sul lato psicologico della sua stagione e del modo in cui ha dovuto affrontare le difficoltà dopo essere stato fermo per l'infortunio che gli ha pregiudicato l'annata: