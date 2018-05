Alvaro Morata di nuovo alla Juventus. Le strade di mercato potrebbero incrociarsi ancora tra l'attaccante spagnolo e i bianconeri anche se al momento è presto stilare una linea di trattativa plausibile. Certo è che un centravanti dalle caratteristiche di Morata alla Juventus servirebbero moltissimo e il feeling tra il giocatore e il Chelsea non è mai stato tra i migliori.

Anche un possibile ritorno al Real Madrid non è contemplato: Morata è partito dalla Spagna proprio per cercare fortuna e considerazione altrove, visto che in Blanco non è mai riuscito ad esplodere definitivamente. Alla Juventus, invece, aveva ottenuto prestazioni e rendimento importanti, tanto da venir ‘ricomprato' proprio dal club spagnolo.

Quanto ha giocato Morata. Questa stagione non è stata del tutto positiva in Inghilterra, complice risultati del Chelsea tutt'altro che entusiasmanti e in sottofondo le frizioni costanti tra Antonio Conte e Roman Abramovich che ne hanno indirizzato – verso il basso – il rendimento generale. Con il Chelsea ha collezionato appena 15 reti in stagione, di cui soltanto 11 in Premier League, su un totale di 45 apparizioni. Troppo poco per dire che il passaggio a Londra sia stato positivo.

Quanto è costato al Chelsea. Ma Morata è stato richiesto a gran voce da Antonio Conte e il Chelsea ha accontentato la scorsa estate il tecnico sborsando 80 milioni di euro. Un investimento che oggi potrebbe essere a rischio: il tecnico italiano lascerà Londra e Morata ha attorno a sè un mercato interessante. Non è detto che Abramovich resti sulle sue decisioni.

Quanto vale oggi Morata. Morata è cercato dal Milan, con cui era entrato in contatto proprio la scorsa estate e adesso c'è un'ipotesi Juventus, dove ha già dimostrato che il feeling generale funziona. Il problema è trattare con i Blues: si potrebbe arrivare a ipotizzare un prestito sui 15 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a non meno di 40 milioni di euro. Un po' come la stessa Juventus ha lavorato per avere Douglas Costa dal Bayern Monaco la scorsa estate.