L'avventura di Alvaro Morata all'Atletico Madrid sta per iniziare, ormai manca solo l'ufficialità. L'attaccante spagnolo ha sostenuto le visite mediche questa mattina alle ore 8:30 alla Clínica Universitaria de Navarra. "È andato tutto bene, grazie a Dio": con queste parole l'ex centravanti di Real, Juventus e Chelsea ha salutato i cronisti presenti davanti alla clinica dopo le risposte affermative dei test e adesso manca davvero solo l'annuncio ufficiale per diventate un giocatore colchonero. Morata potrebbe essere la grande novità nell'allenamento che l'Atletico sosterrà a partire dalle ore 11.30: la punta classe '92 dovrebbe prendere contatto con i suoi nuovi compagni di squadra e realizzare le foto di rito, con la camiseta e con Diego Pablo Simeone, prima dell'ufficializzazione. L'ex attaccante bianconero, arrivato a Madrid nella notte: "Sono felice di essere qui. Ho trascorso molti giorni in attesa prima del via libera al trasferimento. Sono pronto a cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni".

in foto: La scheda di Alvaro Morata. (transfermarkt.it)

Tifosi dell'Atleti contro Alvaro: Meno Morata, più Borja Garcés

Nonostante l'affare tra Chelsea e Atletico Madrid sta per essere ufficializzato, non tutti sono felici di questo trasferimento: una parte dei tifosi dei colchoneros ha mostrato il suo malcontento per l'operazione di mercato in occasione della vittoria dei madrileni contro il Getafe per 2-0 targata Griezmann e Saúl Ñíguez al Wanda Metropolitano. Proprio dallo stadio di casa della squadra di Simeone è stato intonato un coro abbastanza eloquente "Meno Morata, più Borja Garcés", con riferimento esplicito al baby attaccante del vivaio più gradito rispetto all'ex Real Madrid. Morata aveva iniziato a giocare in maniera professionale proprio nella cantera dell’Atletico tra il 2005 e il 2007 prima di firmare per i rivali cittadini e questa decisione è tutt'ora criticata da una fetta del pubblico dei colchoneros.