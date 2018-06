È tutto pronto in Russia per i Mondiali 2018 e la delusione per la mancata qualificazione dell'Italia alla fase finale della competizione è ancora viva in tantissimi tifosi. Ma, c'è un modo per superare tutto questo e smaltire la rabbia. Come? Gufando le altre nazionali che si contenderanno il titolo e vincendo ghiotti premi. Chi pensa che i Mondiali di Russia 2018 siano poco interessanti per il popolo azzurro dovrà, infatti, ricredersi: gufare, al pari del tifo, può essere un momento di unità contro l'avversario e di rivalsa, un sentimento necessario per lasciarsi alle spalle la delusione calcistica che ora, probabilmente, brucia ancora di più che dopo la fatidica sconfitta contro la Svezia dello scorso novembre.

Meno male, dunque, che si può gufare e lasciarsi andare allo sfottò libero nei confronti delle altre nazionali. Proprio come ha fatto il rapper Shade nel suo freestyle dedicato alla kermesse, ed entrato in poche ore tra i trend su YouTube. Chissà che non diventi, grazie alla sua irriverenza e alla sua orecchiabilità, il tormentone della competizione calcistica, anche se l'Italia è costretta a guardala dal divano. Perché, come dice Shade, "più che una fase a gironi è un girone infernale. E le altre squadre? Meglio gufare".

Gufare è facilissimo. A partire dal 14 giugno tutti coloro che sono interessati potranno partecipare alla Gufo Cup, il gioco più irriverente dell'anno ideato da StarCasinò, che vi permetterà di vincere fino a 20mila euro semplicemente portando sfortuna alla squadra che vi è meno simpatica. Fino al 15 luglio, giorno della finale, si può partecipare alla competizione. Basta collegarsi al sito dedicato, registrarsi, selezionare la nazionale che si vuole gufare cliccando sulla relativa bandiera ed effettuare subito l'accesso al proprio conto gioco. Si può fare una sola gufata per ogni giornata di gara per ottenere punti preziosi per l'ambito premio finale.

Articolo sponsorizzato