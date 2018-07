L’Inghilterra in Russia ha sfatato il terribile tabù dei calci di rigore. La vittoria con la Colombia ha riportato dopo dodici anni tra le prime otto la nazionale dei Tre Leoni, ed è stata celebrata con tutti gli onori, perché ai rigori dal 1990 in poi per sei volte su sette, tra Europei e Mondiali, erano state solo delusioni, enormi. Né in campo né in panchina c’era Fabian Delph. La sua assenza, leggendo le formazioni, si era notata perché il giocatore non era né infortunato né squalificato. Ma all’appello il terzino del City non ha risposto perché era volato in Inghilterra per veder nascere la sua terza figlia.

Delph ha seguito la partita dall’ospedale dove la moglie era ricoverata e stava per partorire, cosa che è accaduta stamattina quando è venuta alla luce la terzo figlia del giocatore, la neonata e la moglie del calciatore stanno benissimo. Delph, che nell’attesa ha festeggiato la vittoria dell’Inghilterra negli ottavi dei Mondiali. raggiante ha prima postato un messaggio su Instagram, poi ha preso l’aereo ed è tornato in Russia, dove ha raggiunto i suoi compagni di squadra, che sabato prossimo giocheranno contro la Svezia nei quarti di finale.

Delph, che ebbe un balzo di notorietà qualche anno fa quando dichiarò che nella casa dove viveva c’erano i fantasmi e che quest’anno ha vinto la Premier con il City, su Instagram ha celebrato il successo dell’Inghilterra, poi ha dato il benvenuto alla piccola:

Ho appena vissuto le più incredibili 24 ore della mia vita. Ho visto i miei fratelli farcela dopo una partita difficile, sia fisicamente che mentalmente, calciando ogni pallone e vivendo ogni emozioni con i ragazzi, lo staff e i tifosi. Alle 7.52 io, mia moglie e le nostre due bellissime figlie abbiamo dato il benvenuto alla loro nuova sorellina. Non posso spiegare il poche parole la felicità che provo e la gratitudine che sento. Ora si torna in Russia.