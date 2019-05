E' arrivata la decisione ufficiale sul numero delle nazionali che parteciperanno alla fase finale del prossimo Campionato del Mondo di calcio in programma nel 2022 in Qatar. La Fifa in un comunicato ha annunciato che il prossimo Mondiale vedrà impegnate 32 squadre. Nessuna possibilità di aumentare il numero delle partecipanti fino a 48 da parte del massimo organo calcistico internazionale, con appuntamento dunque per la transizione rimandato al 2026 quando la rassegna iridata sarà organizzata da USA, Canada e Messico.

Mondiale 2022 in Qatar a 32 squadre

Non ci sono più dubbi sul numero di rappresentative nazionali che parteciperanno alla prossima edizione dei Mondiali, in programma in Qatar nel 2022. La fase finale della prossima rassegna iridata vedrà coinvolte 32 squadre. La Fifa avrebbe voluto inizialmente provato ad ampliare il numero delle partecipanti da 32 a 48, coinvolgendo nell'organizzazione anche i Paesi limitrofi a quello destinato ad ospitare la Coppa del Mondo 2022. Alla fine però in un comunicato ufficiale è arrivato il verdetto della Fifa che ha preso atto dell'impossibilità di espandere il torneo per ragioni politiche e logistiche.

Perché la Fifa ha detto no alle 48 squadre

Questa la nota ufficiale della Fifa: "In linea con le conclusioni dello studio di fattibilità approvato dal Consiglio FIFA nell'ultima riunione, la FIFA e il Qatar hanno esplorato congiuntamente le possibilità di aumentare il numero di partecipanti da 32 a 48 squadre coinvolgendo i paesi limitrofi alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 ™. A seguito di un processo di consultazione approfondito e completo con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, è stato concluso che, nelle attuali circostanze, non era possibile presentare una proposta in tal senso". Perché il Mondiale è rimasto dunque a 32 squadre? Questa la spiegazione: "Un'analisi congiunta ha affermato che, a causa della fase avanzata dei preparativi e dell'esigenza di una valutazione dettagliata dell'impatto logistico potenziale sul paese ospitante, sarebbe necessario più tempo e una decisione non poteva essere presa prima della scadenza del giugno. Si è quindi deciso di non proseguire ulteriormente questa opzione".

Quando si giocherà il Mondiale del 2022 in Qatar

Per avere un Mondiale a 48 nazionali bisognerà aspettare l'edizione del 2026 con gli organizzatori Usa, Canada e Messico, già pronti ad ospitare una competizione in grande stile. La Coppa del Mondo Fifa del 2022 resta comunque un torneo storico perché, per la prima volta in assoluto nella storia delle competizioni iridate, non si disputerà nei mesi di giugno-luglio ma nei mesi di novembre-dicembre, cioè nel periodo autunno-inverno dell'emisfero boreale. Questo perché per la prima volta un mondiale si disputa in una zona tropicale dell'emisfero nord, dove nel periodo estivo le temperature sarebbero proibitive