Il calcio italiano è sempre in prima fila quando ci sono gli appuntamenti che contano. Sia in campo con la palla ai piedi sia con il fischietto alla bocca. Così, i nostri direttori di gara tanto bistrattati in patria, godono ancor oggi di fama e importanza internazionali tanto da essere indicati tra i migliori. E a loro vengono affidate le partite importanti, come nel Mondiale per Club.

E' accaduto, dunque, che Gianluca Rocchi e la sua ‘squadra' di collaboratori siano stati scelti per dirigere la semifinale del Mondiale per Club che vedrà di fronte il River Plate e l'Al Ain. Una partita importantissima perché deciderà chi andrà a giocarsi la possibilità di alzare il trofeo, molto probabilmente contro il Real Madrid, indiscussa favorita per il successo finale.

River favorito sull' Al Ain

Non tutto è scontato, però, perché i sudamericani del River hanno dimostrato di essere squadra vera, capace di sconfiggere avversari ed avversità conquistando una Copa Libertadores lontano da casa con i piglio dei campioni. Un successo sui rivali del Boca che li ha proiettati a giocarsi la Coppa del Mondo. Con passaggio obbligato per le semifinali.

La squadra dei fischietti italiani

Un po' di Italia, dunque, c'è anche nel vicino Oriente con la prestigiosa designazione per Gianluca Rocchi e la "squadra" italiana dei fischietti presente al Mondiale per club in corso negli Emirati Arabi. Domani, alle 20.30, il direttore di gara fiorentino dirigerà la semifinale tra River Plate e Al Ain. Con lui gli assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonoloni e l'arbitro Var Massimiliano Irrati.

Gara che vale la finale

Chi vincerà volerà in finale per giocarsi il titolo 2018. Ovviamente i Millionarios sono i favoriti assoluti della partita che si disputerà nei 90 minuti regolamentari e poi, in caso di parità ai supplementari e ai rigori. Così come è già capitato al River in Copa Libertadores dove ha sconfitto proprio nell'over time il Boca Juniors con due gol, spezzando un equilibrio che reggeva dalla partita d'andata.