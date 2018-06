Il conto alla rovescia verso il Mondiale di Russia 2018 è appena iniziato. La consegna della liste ufficiali dei 23 convocati è un po' come girare la clessidra e attendere che arrivo il giorno fatidico. Otto gruppi, 32 squadre e 736 giocatori sono pronti a scendere in campo dal prossimo 14 giugno, quando scatterà la Coppa iridata. Germania detentrice del trofeo in carica: la nazionale di Loew è sicuramente la squadra da battere e troverà sul proprio cammino un Brasile desideroso di cancellare l'umiliazione del Mineirazo, l'Argentina di Messi che proverà a scacciare la maledizione mondiale, la Francia dei talenti disseminati in Europa e poi ancora la ‘solita' Spagna che arriva a Est spinta dall'euforia per lo strapotere del Real in Champions. Sarà così anche per le Furie Rosse?

Non ci sarà l'Italia, un'idea alla quale è difficile arrendersi dopo la disfatta di Milano contro la Svezia. Gli Azzurri sono all'anno zero con Roberto Mancini e, almeno per questa estate, devono accontentarsi di un ruolo da sparring partner. Il talento c'è, va coltivato: restare a casa pure è una lezione. Per fortuna o purtroppo, non mancano ‘gli italiani' al Mondiale: ovvero, quei calciatori protagonisti in Serie A. Le più vicine a noi sono Polonia e Croazia che vantano ben 7 calciatori a testa provenienti dal nostro torneo.

Quanto alle stelle, tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tutti attendono Neymar, che al Mondiale arriva in fase di convalescenza dopo l'infortunio capitato in Coppa con il Psg. Ci sarà anche Salah, che il 26 maggio scorso per un colpo alla spalla sinistra ha rischiato di compromettere la sua partecipazione a Russia 2018. Si rivedrà in campo anche Manuel Neuer, voluto dal selezionatore tedesco al fianco di Kevin Trapp e Marc André ter-Stegen.

Chi non ce l'ha fatta – per scelta tecnica oppure per problemi fisici, questioni di altra natura – allunga la lista degli indisponibili: il caso più clamoroso è Leroy Sané del Manchester City tagliato dalla Germania; c'è rimasto male anche Radja Nainggolan della Roma, che il ct del Belgio ha cassato dalla lista dei 23. A questi si aggiungono anche Mauro Icardi (Argentina), José Maria Callejon (Napoli), Suso (Milan) e Alex Sandro (Juventus).