Il Mondiale 2018 è alle porte e le amichevoli degli scorsi giorni hanno riscaldato il clima in vista della competizione che partirà il prossimo 14 giugno a Mosca, quando si affronteranno Russia e Arabia Saudita. Le nazionali che vengono accreditate per la vittoria finale sono sempre le stesse e, contando l'assenza dell'Italia, restano i nomi soliti (Brasile, Germania, Argentina, Francia e Spagna) con le outsider a rimorchio che proveranno a rovinare i piani dei bookmakers e degli scommettitori.

Dato che ormai manca poco all'inizio della competizione, sono molti ad esprimere la loro posizione e nelle ultime ore a France Football ha parlato Roberto Carlos, vincitore della Coppa del Mondo nel 2002 con la Seleçao, che non vede la sua nazionale tra le favorite. L'ex terzino di Real Madrid e Inter ha dichiarato che Neymar è il terzo giocatore al mondo se Messi e Cristiano Ronaldo sono in forma e la sua presenza al 100% al Mondiale non consentirà al Brasile di essere al pari delle altre squadre top:

Germania, Spagna e Francia sono messe meglio del Brasile. Prima quando la Seleçao si trovava di fronte ad una squadra molti si chiedevano se quest'ultima avrebbe avuto qualche possibilità ma oggi non è più così. Oggi la gente si chiede se la squadra brasiliana può vincere contro questo o quell'altro avversario. La differenza è tutta lì.

Messi esclude l'Argentina dalle favorite

Lionel Messi ha rilasciato un'intervista prima della gara che ha visto la debacle della Seleccìon al cospetto della nazionale spagnole e non ha inserito l'Argentina tra le squadre candidate per la vittoria della Coppa del mondo: "Ad oggi, l'Argentina non è una candidata per la vittoria finale." Il numero 10 dell'Albiceleste, che ha lasciato il palco del Wanda al sesto goal della Spagna nell'amichevole di ieri; vede in pole il Brasile, oltre a Germania, Francia e la stessa Roja.