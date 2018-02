Mancano pochissimo all'inizio del Mondiale in Russia e oltre alle convocazioni da parte delle rappresentative vengono svelate alcune novità che saranno in campo dal 14 giugno al 14 luglio. Tra le cose che verranno inserite da questa edizione della massima competizione calcistica spicca ovviamente il VAR, per cui dovrebbe arrivare il via libera definitivo sabato, e verrà portata avanti una ulteriore innovazione, ovvero il Video Assistant Replay medical. È più noto come il VAR che utilizzeranno i medici delle squadre per valutare l'entità degli infortuni in campo e, nel caso, come intervenire. È uno strumento che a primo ascolto sembra inutile ma con la spiegazione dal presidente della commissione medica della FIFA, Michel D'Hooghe, prende tutta un'altra fisionomia.

D'Hooghe: Secondo dottore al video per prima diagnosi.

Michel D'Hooghe ha spiegato il funzionamento di questa nuova tecnologia in occasione di un Workshop in corso a Sochi in Russia e ha parlato della sua utilità per capire subito l'entità dell'infortunio

Ogni Nazionale avrà un secondo dottore che rimarrà davanti ad un video per fare una prima diagnosi al momento di un infortunio, con estrema immediatezza. Sarà molto utile, ad esempio, in casi di commozioni cerebrali. Il medico davanti al video potrà aiutare il suo collega sul terreno di gioco a prendere una decisione. Si tratta di un aiuto per far capire se un giocatore è in grado di rimanere in campo oppure no, un modo per carpire meglio ciò che dalla panchina magari non si vede.

Sabato si decide per il VAR al Mondiale 2018.

L'International Board deciderà questo sabato se il VAR verrà utilizzato durante la Coppa del Mondo in Russia. Gianni Infantino, presidente della FIFA, spinge per utilizzarlo perché "la precisione degli arbitri è passata dal 93 al 99%" ma non è ancora certa l'approvazione. Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha annunciato che l'assistenza video non verrà utilizzata in Champions League ma si continuerà con la Goal Line Technology.