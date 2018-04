Difficile far peggio di così. La trasferta in casa del Psg si è rivelata un incubo per il Monaco: la squadra biancorossa è stata letteralmente asfaltata 7-1, con i Bleus che in virtù di questo successo hanno festeggiato la matematica vittoria della Ligue 1, spegnendo proprio le ultime speranze della formazione del Principato, seconda della classe. Una battuta d'arresto pesantissima che ha spinto il presidente del Monaco a prendere la decisione di rimborsare i tifosi che hanno affrontato la trasferta parigina.

Monaco travolto 7-1 dal Psg che vince matematicamente la Ligue 1

Al Parco dei Principi nel big match della 33a giornata di Ligue 1 non c'è stata partita. Il Psg ha passeggiato contro un Monaco che non ha opposto resistenza incassando addirittura 4 gol nei primi 28 minuti di gara. Nella ripresa c'è stata una reazione, ma alla fine il risultato di 7-1 si è rivelato la fotografia perfetta della differenza di valori sul terreno di gioco. In virtù di questi 3 punti, la squadra di Emery si è laureata campione di Francia strappando il titolo proprio alla seconda della classe Monaco con 17 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine.

Le scuse del Monaco dopo il tracollo contro il Psg

La società biancorossa non ha perso tempo per complimentarsi con gli avversari subito dopo la partita attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale. A prendere la parola è stato il vice presidente Valilyev che ha strigliato la squadra chiedendo scusa ai tifosi: "Per non è stato uno scenario catastrofico. Gli unici che hanno lottato fino in fondo sono stati i nostri tifosi e li ringrazio. Hanno spinto la squadra ma non c'era niente che potessero fare. Faremo di tutto per renderli orgogliosi dalla prossima partita".

I tifosi del Monaco saranno rimborsati dopo la trasferta a Parigi

E per dimostrare la propria vicinanza ai tifosi e scusarsi con loro la società del Principato ha deciso di rimborsare tutti coloro i quali si sono recati in trasferta al Parco dei Principi per Psg-Monaco: "Il Monaco ha preso la decisione di rimborsare i sostenitori biancorossi presenti nel settore ospiti dello stadio del Psg. Le modalità del rimborso saranno comunicate ad inizio settimana".